Náutico ganó la “Copa Conjunto” en la regata oficial

El pasado fin de semana se disputó la quinta fecha Oficial del calendario de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (AARA), bajo la organización y fiscalización de la Comisión de Remo Internacional del Litoral, realizada en la pista de remo de Villa Constitución.

El equipo de Guillermo Guerci volvió a destacarse, obtenien-do la “Copa Conjunto”, tras haber sido el club más ganador con 13 primeros puestos, seguido por el Club de Regatas Rosario con 8 primeros puestos y en el tercer lugar del podio se ubicó el Club de Remo Teutonia con 5 primeros puestos.

Compartimos a continuación los resultados de cada embar-cación:

PRIMER PUESTO

Doble Par Junior Femenino: Camila Villavicencio y Sabrina García.

Cuatro Sin Junior Masculino: Santino Fajardo, Mario Roggi, Lucas Fajardo y Gabriel Butuz.

Single Sub 23 Peso Ligero Femenino: Evelyn Silvestro.

Single Sub 23 Femenino: Evelyn Silvestro.

Doble Par Cadete Masculino: Lucas Torres y Alejandro Núñez.

Cuatro Sin Sub 23 Masculino: Elías Pirez, Víctor Gutiérrez, Franco Calvo y Lautaro Barrios.

Single Peso Ligero Femenino: Evelyn Silvestro.

Single Peso Ligero Masculino: Marcos Cabrera.

Cuatro Sin Peso Ligero Masculino: Santiago Ramos, Lucas Fajardo, Martin Agustín García y Kevin Castrellón.

Single Senior Masculino: Agustín Silvestro.

Doble Par Peso Ligero Femenino: Camila Villavicencio y Evelyn Silvestro.

Doble Par Peso Ligero Masculino: Santiago Ramos y Martín Agustín García.

Cuatro Sin Senior Masculino: Elías Pirez, Franco Calvo, Agustín Silvestro y Lautaro Barrios.

SEGUNDO PUESTO

Cuatro Sin Menor Masculino: Lautaro Barrios, Juan Cruz García, Santino Fajardo y Natanael Sánchez.

Single Menor Femenino: Julieta González Ricciuti.

Single Cadete Femenino: Susana Álvarez.

Doble Par Sub 23 Peso Ligero Masculino: Santiago Ramos y Martín Agustín García.

Single Intermedia Femenino: Jimena Ferreyra.

Doble Par Sub 23 Masculino: Franco Calvo y Lautaro Barrios.

Doble Par Menor Femenino: Susana Álvarez y Julieta González Ricciuti.

Doble Par Sub 23 Femenino: Camila Villavicencio y Sabrina García.

Doble Par Senior Femenino: Rocío Galop y Camila Palacios Miranda.

Ocho Junior Masculino: Agustín González, Franco Barrios, Santino Fajardo, Natanael Sánchez, Juan Cruz García, Mario Roggi, Gabriel Butuz y Lucas Fajardo. Timonel: Bruno Esquivel.

TERCER PUESTO

Single Junior Femenino: Wanda Fajardo.

CUARTO PUESTO

Single Cadete Masculino: Alejandro Núñez.

Por su parte, desde la Comisión de Remo Internacional del Litoral desean “felicitar a todos los clubes participantes por sus desempeños y camaradería, y agradecer al Club Náutico Villa Constitución por el impecable trabajo realizado, que fue clave para el desarrollo exitoso de las regatas”.