Con la lluvia, las rutas de la zona son un peligro

Ayer al mediodía se conoció una trágica noticia en un nuevo accidente en la Ruta Nacional Nº 12. Una mujer de 44 años y una niña de 9 fallecieron tras volcar el auto en el que se trasladaban por la Ruta 12.

El accidente ocurrió en el kilómetro 124, cerca del puesto de la Policía Caminero de Zárate, antes de ingresar al segundo puente.

Según indicaron los Bomberos Voluntarios de Ceibas, el conductor de un Chevrolet Classic perdió el control del vehículo, chocó el guardaraill y dio varios tumbos en la banquina, que tiene una diferencia de nivel de unos tres metros con respecto a la cinta asfáltica.

En primera instancia, los cuatro ocupantes del auto fueron socorridos y derivados al hospital regional Virgen del Carmen y las primeras informaciones indicaban que se trataba de una familia oriunda de la localidad bonaerense de Merlo, que regresaban de Entre Ríos hacia la provincia de Buenos Aires.

Respecto a las últimas novedades, se pudo confirmar que la mujer de 44 años murió en el traslado al hospital regional, al igual que la niña.

En tanto, un hombre y un joven, que también se desplazaban en el coche, fueron trasladados al hospital y son asistidos por persona médico.

En el lugar del accidente trabajó la policía caminera de Brazo Largo, policía de Ceibas, auxilio del peaje, unidad de Rescate de Bomberos Voluntarios de Ceibas y cuatro ambulancias: dos del servicio Semzar local, una de emergencia privada de Concordia que pasaba por el lugar y una de los Bomberos Voluntarios de Ceibas.

VUELVO EN RUTA 6

Por otra parte, ayer por la mañana un nuevo y grave accidente ocurrió en la Ruta 6, a la altura del arroyo El Potrero. Allí una camioneta Ford Ranger negra, que se dirigía mano a Campana volcó en plena autovía.

Como consecuencia, cuatro personas heridas fueron trasladadas al hospital municipal de la vecina localidad por dos móviles de Bomberos Voluntarios.

Si bien se desconocen las causas del accidente, suponen que el rodado circulaba a gran velocidad y con la calzada resbaladiza que había en la autovía provocó el grave accidente.

De los cuatro heridos, el último parte médico fue que dos de ellos se encontraban en estado más delicado mientras que otros dos fueron dados de alta en sillas de rueda, consientes, y con golpes menores.

En tanto la autovía estuvo interrumpida en su tránsito por largas horas mientras retiraban a la camioneta del lugar.

CONSEJOS PARA MANEJAR CON LLUVIA

Lo más aconsejable es evitar circular con lluvias intensas. Demorar la salida o detenerse en un lugar seguro hasta que disminuya la intensidad de la misma, es lo ideal. Pero en caso que se deba seguir, hay algunos consejos para preservar tu seguridad.

Conducir bajo la lluvia no es fácil. El asfalto se pone resbaladizo, el agua se junta en las cunetas y cordones y el “efecto spray” afecta la visibilidad. En estos casos, es imprescindible estar concentrados y prestar atención al resto de los conductores y peatones. Hay que mantener una distancia mayor a la habitual con respecto al auto que va adelante ya que el tiempo de frenado es más lento. Además, es muy común que se empañen los vidrios debido a la humedad y al cambio de temperatura. Para evitarlo te recomendamos prender el aire y direccionarlo hacia el parabrisas.

Muchas veces, hay que maniobrar para no pasar por un charco o mojar a quienes están en la vereda. Es importante evitar los movimientos bruscos y no invadir los carriles laterales porque, con la calle mojada, es muy fácil perder el control del vehículo. Para frenar, hay una técnica: hacerlo suavemente y con pisadas cortitas para secar la humedad de las pastillas y no bloquear la dirección.

También es recomendable disminuir la velocidad al menos a la mitad de lo permitido en pavimento seco. Si se pasa por una zona inundada y se siente que el auto se desliza sobre el agua, no presionar el freno o girar el volante bruscamente. Es mejor desacelerar y mantener recta la dirección para recuperar la tracción.

Como siempre, hay que prestar mucha atención a las señales y las indicaciones, más allá de reducir la velocidad y prender las luces. Esto último facilitará ver y que nos vean mientras nos trasladamos.