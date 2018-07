Conflictiva problemática en barrios y asentamientos

Ayer por la mañana, funcionarios municipales se reunieron con vecinos del barrio Los Robles, creado a partir del programa “Lotes con Servicios” impulsado por el Municipio en el año 2013.

Por medio de este programa, 144 familias se vieron beneficiadas con la adjudicación y la posibilidad de cumplir con el ansiado sueño de la casa propia.

El barrio se encuentra detrás del barrio Cementerio, entre las calles 34, 38, 3 y Viamonte y de las 144 familias adjudicadas, actualmente más de 30 ya viven de manera permanente en el lugar pero sin contar con los mínimos servicios de infraestructura.

Es por ello que reclamaron al Municipio y finalmente los atendieron. Lo que reclamaban los vecinos era que carecían de agua potable; situación que fue siendo paliada de alguna manera con una manguera. Luego la comuna envió a una empresa para comenzar con las tareas de colocación de caños, “y ocurrió que abrieron, comenzaron con la instalación y un día no vinieron más, aparentemente por falta de pago”, reclamaron los vecinos.

“La luz eléctrica fue otra odisea, Cooperativa nos autorizó a tomar de un transformador del barrio Pueblo Nuevo, nosotros hicimos la inversión con nuestros propios bolsillos de comprar los cables y los postes, con la promesa desde el ente eléctrico que próximamente nos bajarían los medidores, es más ya realizaron el censo correspondiente. Al crecer el otro vecindario la tensión bajó y hay días que las luminarias parecen una vela y utilizar algún artefacto es desafiar a la suerte porque puede quemarse y no podemos quejarnos a nadie”, se quejaron los vecinos.

Finalmente en la mañana de ayer fueron recibidos por la jefa de Gabinete, Florencia Diez y el director de Hábitat Juan Pablo Mengucci.

Los funcionarios escucharon a los vecinos, quienes detallaron todos los inconvenientes antes descriptos y luego propusieron llevar a cabo una serie de gestiones para solucionar los problemas.

“En primer lugar se informó que Aguas de Zárate recibió una extensión presupuestaria de trabajo y se avanzará con las obras en la red de agua. Por otro lado, se mostraron los documentos que demuestran las gestiones llevadas a cabo por el Municipio ante la Cooperativa Eléctrica de Zárate para extender la conexión de energía eléctrica al barrio, ubicado entre las calles 34, 36 y Viamonte, detrás del barrio España. También se estableció la realización de reuniones quincenales para ir evaluando estas obras y trabajar para mejorar la recolección de residuos. A su vez, se trabajará para que todas las calles tengan nombre y cada lote y vivienda su numeración correspondiente”, enumera un comunicado del Municipio tras el encuentro con los vecinos de Los Robles.

Se dilata la reubicación de Los Pomelos

Otro asentamiento que está teniendo problemas es “Los Pomelos”, ubicado al lado de la Unidad Académica Zárate.

Los vecinos han confirmado que el equipo de Hábitat municipal que llegó a Zárate junto con Miryan Denegri ha sido desafectado.

Esto fue confirmado por vecinos de barrio Smithfield y Cap, quienes se comunicaron con la propia ex funcionaria municipal, confirmando su alejamiento del Municipio.

En el grupo de whatsapp del barrio la propia Denegri publicó las siguientes palabras; “Estimados vecinos y vecinas: Les comunicamos que el Equipo de hábitat (Miryan Denegri, Carolina Domínguez, Julia Farías y Jorge Longo) no forman más parte de esa área municipal. Los motivos tienen que ver con diferencias insalvables que existieron entre este equipo y el municipio en cuanto a las formas de gestionar y entender el hábitat, que culminaron con el pedido de nuestra renuncia. Como parte de un espacio que comprende y no negocia el sentido de lo que significa vivir dignamente, sostenemos la importancia de proteger y velar por los derechos adquiridos en materia de tierra, vivienda y hábitat. Por el vínculo afectivo y de trabajo en conjunto que veníamos entablando con muchos vecinos y vecinas de los barrios, queríamos (considerando lo abrupto de la y rápido de la decisión) dejarles estás palabras con dolor y cariño, remarcando más que nunca que la organización barrial es y será la única forma que permita avanzar en el mejoramiento de sus vidas, la de sus hijos y de sus barrios. La inversión que efectúa el Estado en mejorar los barrios no es un gasto sino su responsabilidad como garante en el cumplimiento y reconocimiento de derechos.

Por último, queda el equipo original de hábitat quienes están al margen de todas estas decisiones que se han tomado en los últimos días y que son excelentes personas y profesionales y con quiénes hemos trabajado de las mejores formas y con la humanidad y sensibilidad de siempre. Miryan, Carolina, Julia y Jorge quedan a su entera disposición, esperando que en este contexto nacional de políticas de ajuste y retroceso en materia de derechos, Zárate pueda avanzar en consolidar el derecho a un hábitat digno de todos y todas sus habitantes”.

En tanto, fuentes municipales señalaron que el área de Hábitat se está reorganizando. Lo cierto es que la reubicación del barrio Los Pomelos hoy sufrió este nuevo contratiempo pero desde la Municipalidad confirmaron que están trabajando para que todo vuelva a su cauce normal lo antes posible y finalmente lanzar la licitación para la construcción de nuevos módulos en un terreno de calle Pellegrini, cercano al barrio El Progreso.