Los químicos siguen dialogando con Pampa Energy: Se “acercan” las partes pero seguirá el acampe

En la jornada de ayer se volvieron a reunir representantes del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate y de la empresa Pampa Energy en una nueva audiencia convocada por el ministerio de Trabajo bonaerense en función de destrabar el conflicto suscitado en la planta local tras el despido de quince trabajadores a principios de mes. A raíz de este episodio, todos los trabajadores de la planta han comenzado un acampe en la puerta de la empresa Pampa Energía (ex Petrobras) y la producción se mantiene interrumpida.

Se trató de la segunda reunión en el marco de diferentes asambleas planteadas por el organismo provincial, que no forman parte de una conciliación obligatoria, sino de audiencias de partes con las cuales el ministerio bonaerense apuesta a que se solucione el conflicto.

Finalmente el sindicato presentó una serie de puntos para que la firma lo evalúe con el único objetivo de que no haya despidos, que se reincorporen a los 15 trabajadores y no haya más cesantías a futuro.

Como corolario de la reunión acordaron juntarse nuevamente el 30 de julio, donde se celebrará una nueva audiencia en la que Pampa Energy regresará con una respuesta a los puntos planteados.

Según indicaron desde el propio gremio, fue positivo el acercamiento y el canal de diálogo que se mantiene abierto. “Las posturas están más cercanas. Seguiremos negociando pero el acampe continuará afuera de la fábrica; por lo menos hasta fin de mes”, informaron desde el sindicato.

Cabe señalar que desde mediados de junio el sindicato y la empresa mantienen una serie de reuniones en el ministerio de Trabajo de Nación a raíz de un Proceso Preventivo de Crisis presentado por Pampa Energy.

En el marco de este plan, la firma cerró una planta en la cual utilizaban insumos para realizar bovinas plásticas, dejando sin empleo a 20 trabajadores que terminaron firmando un retiro voluntario. Luego la empresa, según los propios trabajadores, pidió rebajar el salario de entre un 20 y un 30% además de una readecuación de tareas; algo que se estaba negociando con la premisa de que ningún trabajador más se quede afuera.

No obstante, el viernes 6 de este mes Pampa Energy emitió quince Cartas Documento despidiendo a otro puñado de empleados de la planta local. Fue por ello que el mismo viernes, cuando el gremio se enteró de la noticia, hizo la denuncia al Ministerio de Trabajo de la Nación y el martes hizo lo propio ante la cartera provincial que derivó en la intervención del organismo bonaerense.

Por su parte la empresa argumentó que debieron cerrar la planta en donde fabricaban bovinas plásticas, porque daba pérdidas hacía más de cinco años “debido, fundamentalmente, a salarios que promedian los 106 mil pesos mensuales; pérdida de mercado contra otros materiales (PET, el de las botellas) y pérdida de mercado por contratos no cumplidos por diferentes huelgas”, comunicaron desde la empresa.