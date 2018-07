Master Bus realiza 300 recorridos diarios para Toyota

Luego de la ampliación de su planta local, la empresa automotriz Toyota elevó sus demandas en materia de transporte de su personal desde diferentes partes de la provincia, Capital Federal y Entre Ríos hasta la planta local. En virtud de ello es que uno de los principales clientes de Master Bus es Toyota.

Según confirmó Master Bus, “la empresa realiza 300 recorridos diarios, con un promedio de 25 paradas cada uno, para trasladar a sus 6 mil empleados, ida y vuelta, en dos turnos. La puntualidad del sistema de producción de nuestro cliente es absoluta y, por eso, exige que las personas que cubren los turnos arriben a la vez, no importa si llegan a Zárate provenientes de la Ciudad de Buenos Aires, Gualeguaychú o desde otro lugar”, explicó Mario Boitier, gerente de Master Bus.

Charters a Capital Federal

Por otro lado, el director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Campana, Alejandro Barja, confirmó que la vecina localidad tendrá un servicio charter a Buenos Aires; tras la autorización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) a la moción presentada por el intendente Sebastián Abella.

Este nuevo servicio se presentaría como una alternativa a la empresa Chevallier que es la única que lo presta y aunque no hubo versiones oficiales sobre qué empresa se haría cargo de esa prestación, el nombre de Master Bus suena muy fuerte en la zona.

La autorización para la prestación otorgada por el Ministerio de Transporte no recibiría subsidio estatal, lo que influiría en el costo del pasaje que rondaría los 100 pesos. La venta sería anticipada y no se admitiría el pago con tarjeta SUBE.

En relación a la empresa señalada puede decirse que ya tiene experiencia en el recorrido, dado que años atrás cubrió uno similar aunque nunca pudo retomarlo porque no le garantizaba rentabilidad.

Por lo pronto en director de Tránsito municipal anunció; “Campana tendrá un servicio charter a Capital Federal”.