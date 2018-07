Está frenada la instalación de peajes en la Ruta 6

A medio terminar quedaron las obras para instalar cabinas de peajes en la Ruta Provincial Nº 6, en tres puntos del trazado de 180 kilómetros que une Zárate con La Plata.

En agosto del año pasado la justicia en lo contencioso administrativo platense supeditó el cobro de peaje en la ruta provincial 6 a la realización de una audiencia públicas y la obtención de un aval legislativo. El fallo, firmado por el juez Luis Federico Arias, implica que los usuarios de la autovía que constituye hoy por hoy el tercer camino de cintura del área metropolitana no abonen derecho de paso hasta nuevo aviso. Ese fallo judicial llegó tras un pedido del defensor del Pueblo de la Provincia, el peronista Guido Lorenzino.

Gestionado por la firma estatal Autopistas de Buenos Aires S.A (Aubasa), el enlace vial que atraviesa doce distritos contará, de acuerdo con las previsiones del gobierno bonaerense, con tres portales de cabinas -que ya están en construcción- a lo largo de sus 180 kilómetros de longitud; una a la altura de San Vicente, otra en Las Heras y una tercera entre las rutas 8 y 9.

Precisamente la última zona fue el más conflictiva de todas porque vecinos de Campana y Exaltación de La Cruz se unieron para reclamar contra la instalación de las cabinas en una zona cercana a Los Cardales.

“Cobrar peajes en la ruta 6 es inconstitucional”, aseguró Ricardo Lasca, del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV). “La ruta se construyó y se arregló con nuestros impuestos. Y no hay camino alternativo, es decir que si no puedo pagar no paso; algo totalmente inconstitucional. Además es una locura, cada 50 kilómetros te piden que pagues un peaje y finalmente resulta inviable desde lo económico, porque el caudal de tránsito es insuficiente, todo lo que se recaude se lo va a llevar la mantención de las cabinas. Además la ruta 6 es un acceso fundamental y los peajes van a afectar la economía de 14 localidades. No tiene sentido”.

LA AUTOVIA

La Autovía rodea el Gran Buenos Aires conformando un cordón que se extiende desde la localidad de Ángel Etcheverry hasta Zárate, descomprimiendo los accesos a la ciudad de Buenos Aires y une los puertos de La Plata con los de Zárate-Campana, integrando la llamada “Ruta del Mercosur”.

Los Pioneros en “pie de lucha”

El 2017 significó un año de intensas luchas para los vecinos de barrios como Los Pioneros, ante el proyecto de instalación de cabinas de peaje sobre la Ruta Provincial N°6, que los dividiría y los obligaría a pagar peaje dentro de los límites del propio partido de Campana.

En base a ello el intendente Abella se reunió con dirigentes provinciales para pedirles que vecinos de Campana no paguen abono para desplazarse dentro del Partido, algo similar a lo que ocurre en Zárate con el peaje de Ruta 9.

Si bien se consiguió el compromiso del gobierno provincial de que los propios vecinos campanenses no paguen para circular dentro del Partido, las obras siguen detenidas por orden judicial desde agosto del año pasado.