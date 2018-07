“Que no sea cobarde y me pelee…” dijo Emanuel Cusolito sobre Alberto Melian

(De primerguante).La carta que le envió a la FAB pa ra desafiar a Alberto Melián, el campeón argentino de los supergallos, muestra el deseo de Luis “la Ardilla” Cusolito de enfrentar a los mejores. A sus 30 años, el número 1 del ranking argentino sabe que las posibilidades de pelear en el exterior son cada vez más acotadas y con un buen triunfo sobre el campeón ex representante olímpico se abrirían puertas. A continuación, la charla con PRIMER GUANTE.

Primer Guante — Luis, ¿le querés pelear a Melián porque considerás que para ser el mejor de la categoría tiene que vencerte a vos?

Luis Cusolito — Él llegó al título argentino por ahí sin merecerlo, porque no hizo una gran carrera, no estaba bien ranqueado y el número 1 siempre fui yo. No es que me quiera hacer el canchero y el soberbio, sino que demuestre que es un gran campeón como lo muestra en las redes sociales, y que pelee contra mí. Esperemos que se decida y que agarre esta pelea. Para pelear en Argentina, quiero pelear con los mejores, y hoy el mejor es Melián. Ya tengo 30 años y hoy por hoy quiero que se enfrente con el número 1.

PG — El próximo 11 de agosto tenés la pelea con Aristule, que en ese momento fue el boxeador al que Melián le sacó el título argentino. ¿Lo tomás como una medida personal enfrentarlo?

LC — Sí, igual la pelea con Aristule no va, así que pedimos la fecha del 8 de setiembre para pelear con Melián. Yo le gané a Aristule en su mejor momento. Es un buen boxeador, de hecho en el primer round lo tuvo nocaut a Melián.

PG — ¿Por qué se cayó la pelea con Aristule?

LC — No estoy en los detalles, pero sé que voy a pelear el 8 de setiembre.

PG — ¿Se maneja algún otro nombre en caso de que Melián no acepte la pelea?

LC — No, no sé. Yo estoy pidiendo a gritos esta pelea, y si hay otro nombre, que sea un ranqueado, para demostrar que estamos bien. Siempre se dijo que no he peleado con na-die. Hoy con 30 años quiero demos-trar que estoy en buen nivel y enfrentar a los mejores.

PG — La carta que mandaste a la FAB para pelear con Melián, ¿tuvo alguna respuesta o quedó en el aire?

LC — Todavía nada, pero sirve. Yo como número 1 tengo el derecho. O pelea conmigo y que deje el título vacante.

PG — Si te dice que sí, pero no para el 8 de setiembre, ¿estás contento igual?

LC — Si se compromete y firma contrato y me da su palabra de hombre, le peleo cuando quiera. Si quiere que le pelee en el patio de la casa, le peleo igual. Me gusta pelear de visitante.

PG — Después de tu combate con Moisés Flores en EE.UU., no se te dio otra oportunidad de pelear en el exterior, ¿por qué pensás?

LC — No tuve la experien-cia de mantener mi nivel los 12 rounds, pero las peleas no salieron por algunos problemas personales que tuve en 2016 y me costó un poco salir. Psico-lógicamente no estaba bien, hasta que llegó la chance en México de enfrentar a Víctor Proa, que la tomé como me va bien o no peleo más. Me fue bien y de ahí mi carrera cambió e hice el clic de volver a ser lo que fui.

PG — Si Melián te esqui-va, ¿cambiás de categoría, bus cás otro rival?

LC — Eso es cuestión de hablar con mi manager. Yo hoy tengo en la cabeza pelear con Melián, que no sea cobarde y me pelee. No quiero otro boxeador en Argentina que no sea Melián.