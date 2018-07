“Zárate, en seguridad, es como otra ciudad del Conurbano”

Son muchos los hábitos que fueron tomando muchos vecinos conforme suceden y se conocen diferentes delitos en la vía pública; guardar el auto rápido en horas de la noche; los cuidados que toman muchos jóvenes a la hora de salir a bailar que siempre suben de los boliches de la costanera por avenidas y calles transitadas y no por otras arterias internas y menos circuladas; los recaudos que toman los empleados de fábricas bien temprano en la mañana cuando están por tomar el colectivo que los lleva; algunos adultos que deciden dejar su celular en su casa antes de salir a hacer una compra rápida o los estudiantes que deciden no sacar su celular cuando regresan de las clases y los talleres por las tardes-noches.

Estos hábitos guardan relación con el que aplicaron muchos comerciantes, como la colocación de cerraduras eléctricas en las puertas de ingresos a los locales o la colocación de alarmas o botones antipánicos.

Lo que se desprende de este tipo de hábitos es que tan importante la sensación como la propia inseguridad.

En este caso el secretario de Seguridad municipal vuelve a manifestar algo que dejó a muchos pensando en aseveraciones “exageradas” pero que en la realidad se comprueban: “Zárate es como otra ciudad del Conurbano en materia de seguridad, con todo lo que eso implica para nosotros en la operatividad diaria. El devenir del tiempo hizo que se transforme en una ciudad más del Conurbano, que tiene las mismas demandas”, confirmó Víctor Castro a LA VOZ.

“Por otro lado, el delito no va a bajar; nosotros tenemos que optimizar los recursos que tenemos con los cuales estamos haciendo mucho. Pero Zárate ha crecido mucho, hay que cuidarse entre nosotros y nosotros cuidar a los vecinos que, como contribuyentes, abonan todos los meses”, expresó el funcionario municipal.

EL MUNICIPIO Y LA SEGURIDAD

En su momento el intendente Osvaldo Cáffaro confirmó que con el paso del tiempo el Municipio fue perdiendo peso en la toma decisiones del accionar y las tareas policiales. A partir de la gestión de Cambiemos aún más, generándose una concentración de la toma de decisiones en el Ministerio de Seguridad bonaerense.

Este proceso se sigue verificando en la actualidad con un dato: antes las reuniones de coordinación en las que participaba el Municipio y el resto de las fuerzas de seguridad se realizaban una vez por semana; ahora se efectúan una vez.

“En cuanto a las tareas que estamos sosteniendo nos abocamos a la prevención; no solamente con las cámaras de seguridad en el día a día sino también charlando con vecinos en los barrios, para saber cuáles son las problemáticas de cada zona. De esta manera pudimos reunirnos con vecinos de Vipermun, Pitrau, Cementerio y La Campiña”, explicó Castro.

Droga y armas

Los circuitos subrepticios por donde circula el narcotráfico y el tráfico de armas son parte de la realidad local, como lo son de cualquier otra localidad del Conurbano. “La droga existe y afortunadamente se están realizando todo tipo de allanamientos a cargo de la DDI. De hecho cuando se efectúa una denuncia vecinal respecto al narcomenudeo o la presunción que en tal o cual esquina se estaría desarrollando algún tipo de punto de venta se lo traslada automáticamente a la DDI, quien comienza una investigación. Lo mismo ocurre con las armas, siempre estamos secuestrando armas de diferentes calibres pero allí el proceso de detectar líneas del mercado negro de armas es mucho más difícil. No obstante, siempre decimos a los vecinos que denuncie al 911 cualquier cosa que sospeche respecto a ambos temas”, solicitó el funcionario municipal.

“El accionar de motochorros es preocupante”

Finalmente evaluó que los reiterados casos de motochorros siguen siendo un problema y que para ello se ha equipado una brigada motorizada de cuatro policías del Comando con personal de Policía Local manejando las motocicletas. “Las denuncias que tenemos de motochorros son en la zona comercial y lo que hacemos es trabajar en tres barrios linderos al Centro, como Villa Fox, Smithfield, Pitrau y Villa Massoni donde también recogemos varias denuncias. Este tema lo trabajamos de forma conjunta con otras fuerzas y con los recursos que tenemos”, concluyó el secretario de Seguridad municipal, Víctor Castro.