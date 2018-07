Llega a Zárate el Consulado Móvil de Bolivia

El domingo 29 de julio de 9 a 17.30 horas en la Subsecretaría de Desarrollo Territorial del Municipio (Rivadavia 943) se instalará el Consulado Móvil de Bolivia.

El anuncio fue realizado ayer por el Subsecretario de Desarrollo Territorial Rosario Bay y el Vice Cónsul de Bolivia Gonzalo Calderón.

“Para nosotros es muy importante la visita del Vice Cónsul”, dijo el funcionario municipal, quien luego le dio la bienvenida a Calderón y añadió que “tenemos respeto, admiración y cariño hacia la comunidad boliviana con quienes mantenemos un excelente dialogo institucional por las actividades que se desarrollan”.

Por su parte, el Vice Cónsul de Bolivia Gonzalo Calderón hizo público el agradecimiento hacia el Municipio no sólo por la actividad coordinada para el próximo domingo sino también por “todo el apoyo que hemos recibido cuando se ha requerido”.

El Vice Consulado está ubicado en Pilar y comprende a 15 municipios, pero son muchos los que no pueden acercarse hasta dichas oficinas para realizar sus trámites, por eso se creó el Consulado Móvil que el domingo estará en Zárate.

En la ciudad existen alrededor de 100 familias de la comunidad boliviana.

SERVICIOS QUE OFRECE

Los servicios que se ofrecerán son: Certificados de nacimiento, matrimonio y defunción. Certificado de antecedentes policiales de Bolivia. Inscripción de menores de 12 años (doble nacionalidad). Corrección de errores en partidas de nacimiento, matrimonio y defunción Asesoría en temas de migraciones y derechos para todos los extranjeros residentes (no solo para bolivianos).

MIGRACIONES

El domingo también estará presente la Dirección Nacional de Migraciones que brindará un servicio de asesoría para todos los extranjeros, no sólo de la comunidad boliviana.