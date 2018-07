Un peligro: los pasajeros deben aguardar el colectivo en una estación de servicio

Es improbable que haya algo más peligroso para el peatón que esperar un micro en la playa de estacionamiento de una estación de servicio ubicada en el Centro de una ciudad. Es decir, que el sistema de transporte sea tan precario que las paradas se fijen prácticamente a la salida de una estación de servicio.

La realidad local marca eso, que grandes grupos de personas esperan todos los días el colectivo en la estación de servicio ubicada en Castelli y Justa Lima.

No solamente es peligroso porque crece exponencialmente el peligro de que una persona sea atropellada por un auto o una moto, sino también en materia de seguridad, dado que puede ocurrir cualquier tipo de derrame sobre la fila de pasajeros que aguardan a escasos tres metros del surtidor o mismo porque los usuarios del transporte público utilizan su celular, algo que está debidamente prohibido en los carteles de advertencia de los surtidores.

Por otro lado, se trata de una parada que no está demarcada; y una última observación, ante la falta de una garita los pasajeros en días de lluvia aguardan el colectivo prácticamente al lado del surtidor, aprovechando la cobertura del alto techo de las playas de carga.

Evidentemente esa esquina no debería haber sido indicada como parada pero ninguna otra esquina figura de calle Castelli dispone del equipamiento urbano necesario para transformarse en una parada de colectivos.

Este medio publicó hace dos meses el reclamo de un usuario que veía el peligro que configura esta esquina y muchos otros vecinos han pedido que se reubique la parada antes de que ocurra un accidente. Sin embargo el colectivo sigue parando allí y los pasajeros se reúnen para tomarlo sabiendo del peligro que representa una estación de servicio céntrica que recibe un constante flujo de vehículos en sus playas.