No enviarán más policías, sólo se distribuirán en el Conurbano

Según anunció el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en las calles de todo el Conurbano habrá 12.300 policías nuevos que se distribuirán, de improviso, en los 27 partidos que conforman el Conurbano, además de la ciudad de La Plata.

Será a través de procedimientos que combinarán calle, patrullajes, y operativos sorpresa pero la intención es generar operativos de saturación que conduzcan a la prevención de los delitos de motochorros.

Por el momento, este plan durará un mes, aunque podría extenderse. Si bien la medida no fue anunciada oficialmente se supo que se trató de un pedido de los intendentes al ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, para reforzar la seguridad en sus distritos. Además, los jefes comunales pidieron que Nación ponga más cantidad de gendarmes en la Provincia. Actualmente, estos son cerca de 6 mil distribuidos entre todo el territorio bonaerense. Pero entre agosto y diciembre el número de gendarmes podría crecer en mil efectivos asignados a “objetivos críticos”.

No enviarán policías a Zárate

En este primera instancia no está previsto que más policías lleguen al Conurbano, dado que en la reunión de intendentes del 12 de julio pasado, cuando se reclamó esta acción, no estaba presente el jefe comunal Osvaldo Cáffaro.

Tampoco desde lo estadístico Zárate encabeza los robos de motochorros, dado que si bien en la provincia de Buenos Aires los robos aumentaron en 2017, un 5,4% con respecto al año anterior agravados por el uso de arma de fuego, los cuales se encuadrarían dentro de estos delitos con motochorros.

En este sentido, los departamentos judiciales de Lomas de Zamora, San Martín San Isidro, La Plata, Morón y La Matanza son los más conflictivos, de acuerdo con las estadísticas oficiales brindadas por la Procuración bonaerense.

No obstante, y confirmado por la propia secretaría de Seguridad municipal, es la principal preocupación a nivel local en el amplio abanico de delitos que componen la realidad zarateña actual.