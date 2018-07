Concurso Literario del Círculo

El Círculo Popular de Cultura y la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento organizan el “Concurso Literario de Terror”.

– Bases y condiciones.

1) Aceptación de las bases: las personas intervinientes en este concurso, por su sola participación, aceptan de pleno derecho todas y cada una de las disposiciones descriptas en estas bases y condiciones. Cualquier violación de estas bases y condiciones o a los procedimientos o sistemas establecidos para la realización de este concurso implicará la inmediata exclusión del autor.

2) Participantes: Podrán participar: Personas Físicas desde 16 años de edad en adelante. El trabajo será individual. Los integrantes de la Comisión Directiva del CPC no podrán participar del concurso. La participación en el concurso es absolutamente gratuita, quedando a cargo de los postulantes los gastos que insuma su participación.

3) Inscripción y Mecánica: Los participantes podrán enviar su cuento corto a Justa Lima 667 (2800) Zárate, hasta el día 10/09/18, de lunes a viernes de 9 a 11hs y de 16 a 20hs y sábados de 9 a 12 hs. En cada sobre se colocará en el remitente solamente el seudónimo. Junto a la obra se colocará un sobre en cuyo anverso deberá escribirse el seudónimo y dentro del mismo y cerrado, se colocará Nombre, apellido, DNI, domicilio, localidad, código Postal, provincia, país teléfono ,e-mail, si lo tuviera. No se recibirán trabajos por correo electrónico.

4) Condiciones del cuento corto: El trabajo debe ser desarrollado en idioma castellano, tener una extensión mínima de una carilla y máxima de dos, hoja A4, letra 12 Times New Roman o Arial, interlineado un espacio y medio hojas y no debe haber sido editado y publicado por un sello profesional. El gènero deberá ser terror , horror, misterio o suspenso. Tema: Los sueños.

Será considerado dentro del género de terror toda aquella composición literaria breve, generalmente de corte fantástico, cuyo principal objetivo sea provocar el escalofrío, la inquietud o el desasosiego en el lector, definición que no excluye en el autor otras pretensiones artísticas y literarias.

5) Presentación del material: Todo concursante deberá ser titular de los derechos de autor sobre la presentación que efectúe, debiendo declarar su exclusiva autoría. Deberá ser presentado en triplicado.-

6) Selección: Los trabajos presentados en tiempo y forma serán evaluados por un jurado designado a tal fin. Su fallo y decisiones serán inapelables. Se reserva el derecho a resolver sobre cualquier interpretación o circunstancia no explicita en el presente reglamento. Los trabajos no premiados serán destruídos.-

La decisión final que designe a los ganadores será ser por la mayoría de votos del Jurado.

7) Ganadores y Premios: el día 02/10/18 a las 18hs serán entregados los premios en el domicilio del CPC.-

8) Responsabilidad: El CPC no se responsabiliza por cualquier fraude, actividad violatoria o contraria a las leyes sobre derecho de propiedad intelectual y/o a las prohibiciones estipuladas en el presente concurso. El Organizador no se hará responsable por aquellas inscripciones y/o envío de trabajos que no se reciban a causa de fallas en el correo, aclarándose que no somos responsables por demoras o incumplimientos del servicio de correo seleccionado, etc.-

9) Acciones promocionales y Cesión de derechos: La sola participación en el concurso acuerda el derecho de preferencia al CPC para publicar cualquiera de las obras presentadas que, sin haber sido premiadas, pudieran resultar de interés.

Informes: Biblioteca 03487-422696 e-mail: cpcultura@hotmail.com