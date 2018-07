Proyectan mudar pymes al Parque Industrial

Desde el 2005 a la fecha muchas Pequeñas y Medianas Empresas comenzaron a funcionar en toda la provincia de Buenos Aires; contrataron empleados, abrieron sus puertas y se iniciaron en muchos rubros.

En el caso de Zárate se registró la consolidación de empresas vinculadas al rubro industrial, especialmente talleres de tornería y otras actividades derivadas de la industria. Muchas veces la cadena de valor industrial se completaba con piezas hechas por un taller de tornería local, luego esas piezas eran entregadas a una autopartista de Toyota que la ensamblaba, y así terminaban por abastecer a la automotriz de autopartes para las camionetas Hilux.

Otro rubro aún en franco crecimiento son las PyMEs vinculadas a la logística en todas sus variables, desde mantener un galpón para depósito o finalmente operar como una empresa encargada de la logística.

Fue por ello que diferentes talleres metalúrgicos y pequeñas empresas fueron instalándose primero en una dependencia de la casa del propietario, luego en un galpón alquilado, luego en otro más grande y finalmente en un predio propio. Aunque siempre en el radio urbano de la ciudad.

Este medio había anticipado en el verano que a través de la Ordenanza 4620 el Concejo Deliberante declaró “de interés público” la determinación, localización, materialización y puesta en funcionamiento del Sector Pyme del Parque Industrial y Logístico Paraná de las Palmas, “como aspecto básico para fomentar la radicación y relocalización de industrias y actividades complementarias, la generación de nuevas fuentes de trabajo, la zonificación instrumentada del ordenamiento territorial y la planificación urbana”.

En principio es una ordenanza en la que el propio Ejecutivo municipal trata de incentivar la radicación de empresas en nuestro partido y, particularmente, la creación de una nueva zona en donde deberán instalar este tipo de emprendimientos.

En la propia ordenanza, el Ejecutivo municipal plantea la necesidad de mudar todas las pequeñas medianas empresas a un lugar establecido, con el afán de erradicarlas de la zona urbana de la ciudad.

Este tipo de acciones era algo que muchos titulares de empresas pequeñas y medianas reclamaban; la posibilidad de mudarse a un lugar específico y “estratégico” para que las pymes se encuentren en un mismo sector a fin de generar un vínculo más estrecho con las grandes empresas.

Para ello, primero el Municipio planea lotear una superficie en el parque industrial, zonificarla y realizar un relevamiento de todas las PyMEs de la ciudad estableciendo nuevas categorías de acuerdo a lo que produzcan. Es decir “perfiles” de actividad “a fin de conocer las posibilidades productivas de cada uno de ellos”, evalúa la ordenanza.

Relevamiento

Luego de seis meses de aprobada la ordenanza todavía no se hizo el relevamiento para poder aplicarla; el mismo definirá las PyMEs y la confección del correspondiente “Registro Municipal de Industrias” existentes en el área urbana y suburbana con el fin de categorizarlas conformes a los lineamientos de la secretaría de Desarrollo Económico y otros organismos competentes. El mismo va a definir la cantidad pymes radicadas en la ciudad. “Además se tendrán en cuenta el funcionamiento de las PyMEs en relación al uso del entorno inmediato, el ordenamiento urbano, las condiciones ambientales y las dimensiones respecto de escala urbana. Se relacionará su actividad con dos categorías; `Uso conforme´ de traslado no prioritario y el `Uso no Conforme¨, de traslado prioritario obligatorio por tareas `molestas, nocivas, peligrosas o altamente peligrosas´”.

Es decir que la ordenanza plantea que si una empresa o taller recibe reclamos de los vecinos por cualquier cuestión, deberá relocalizarse obligatoriamente; y lo deberá hacer en un plazo de entre 3 y 6 años con la posibilidad de prorrogarse el plazo a pedido del propietario.

Otro artículo de la ordenanza plantea que no se autorizarán ampliaciones y/ o refacciones de los edificios industriales existentes en el radio urbano y suburbano.

Eximiciones

El beneficio de que todas las PyMEs se muden al Parque Industrial, en un predio ubicado entre el Camino 038 y el Camino del Parque Industrial; es que las firmas recibirán el beneficio de hasta 50% de descuento en el Derecho de Inspección por Seguridad e Higiene por el plazo de siete años y la eximición de hasta el 100% del valor que todas las empresas abonan en concepto de “Derechos de Construcción”. Además de otras eximiciones en los gastos administrativos y de sellados.