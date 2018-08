Delincuentes robaron la sociedad de fomento de Villa Fox y dos salones de fiesta

Por lo menos dos delincuentes ingresaron en la madrugada de ayer a la oficina de la sociedad de fomento de Villa Fox, al salón “Río Eventos” y al salón “Viejo Andén”; ambos ubicados en el predio de la entidad fomentista.

Este tipo de hechos no hace más que justificar el reclamo de los propios vecinos del barrio quienes desde el año pasado vienen notando con preocupación el incremento de diferentes hechos delictivos en la zona sur de la ciudad.

En este caso se trató de un verdadero raid delictivo en el que un grupo aún no determinado de delincuentes ingresaron por los techos vecinos al patio del salón Río Eventos. Allí forzaron una puerta de emergencia e ingresaron a la cocina del salón y con total impunidad se sentaron a comer algunos productos que estaban en la heladera. Luego pasaron al salón de fiestas y revolvieron la cabina del disc jockey. Acto seguido forzaron otra puerta e ingresaron a las oficinas de la sociedad de fomento de Villa Fox, revolviendo cajones y escritorios, de acuerdo a lo informado por miembros de la Comisión Directiva.

Según estiman, el grupo de delincuentes permaneció en el lugar por un lapso no menor a tres horas; desde la 1:30 de la madrugada hasta las 3 por lo menos, según el horario en que las cámaras de seguridad internas tomaron a los intrusos.

Más tarde hicieron el camino inverso, volviendo al patio de Río Eventos. En el lateral del patio que da hacia López y Planes hay una puerta que comunica al otro salón que tiene concesionado la entidad fomentista, “Viejo Andén”.

Los propietarios de este salón relataron que los delincuentes rompieron esta puerta trasera e ingresaron a la cocina del salón donde nuevamente se ve a los delincuentes, mediante a las cámaras de seguridad, abriendo la heladera y eligiendo qué comer. Con total impunidad se desplazaron por toda la cocina revolviendo estantes y armarios. Finalmente regresaron al salón que da hacia calle Almirante Brown, subieron las escaleras hasta el entrepiso, ingresaron a la cabina del disc jockey, se llevaron computadoras y revolvieron toda la oficina del entrepiso.

Las computadoras fueron colocadas en morrales, además de otros objetos que sustrajeron de la cocina como cuchillos y otros elementos de valor.

Tras deambular por todo el salón, huyeron con los morrales. Para ello hicieron el camino inverso, volvieron a subirse a los techos y se estima que saltaron desde una altura de dos metros hacia la esquina de Larrea y Brown.

Tanto los miembros de la comisión directiva como los propietarios de la concesión de “Viejo Andén” estaban indignados con este nuevo hecho de inseguridad que no son nada nuevos para el vecindario; de hecho este salón de fiestas fue robado en febrero de este año. “Este es el cuarto robo, tras el primer hecho pusimos alarmas, luego del segundo robo pusimos cámaras, para el robo de febrero pusimos cortinas metálicas y ahora no sabemos qué poner. Nosotros vivimos de esto, es nuestra fuente laboral y estamos cansados de que nos roben”, expresó con malestar la propietaria de la concesión del salón “Viejo Andén”.

Por último, confirmaron que el salón cuenta con alarmas, la cual sonó de forma silenciosa y avisó a la policía a mitad de la madrugada. El alerta llegó a la Comisaría Primera quien mandó un patrullero para que revise el área, sin embargo el móvil policial se acercó al lugar, aminoró la marcha, vio todo cerrado y “en condiciones normales”, y se retiró sin saber que adentro un grupo de delincuentes se encontraba robando todo tipo de elementos y provocando destrozos en el predio.

Allanamientos en Villa Fox

El salón “El Viejo Andén” posee cámaras de seguridad que filmaron todo el raid delictivo de los delincuentes. Por lo menos en la filmación se ve a dos personas encapuchadas y con amplios camperones.

Sin embargo hay varias claves que llevaron la investigación a cursar tres allanamientos y tres claves; una notebook, un anillo y un cuchillo.

Lo que confirmó la policía fue que ayer por la tarde se produjeron tres procedimientos: el primero fue en una casa ubicada en Chile y Alem, la otra en Chile y Brown y la última en Pellegrini y 58.

En estos allanamientos tuvo una gran incumbencia la DDI Zárate- Campana, el Gabinete Criminológico de la Comisaría Primera y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

La última información fue que se encontraron elementos que podrían ser los sustraídos en el raid delictivo aunque debían ser confirmados por sus propietarios.

Las claves que podrían llevar a los sospechosos

En principio una de las computadoras robadas de la cabina del disc jockey del salón de fiestas tiene un rastreo gps satelital; el cual se activa cuando se prende la máquina.

La notebook hasta el mediodía no había sido activada pero sí se produjo en horas de la tarde.

La otra clave de la investigación radicó en un anillo que portaba uno de los delincuentes, el cual delató su identidad. En este caso hay que hablar de un delincuente con antecedentes ya que fue reconocido por la policía.

Finalmente un cuchillo artesanal que le habían regalado al propietario del salón, el cual es único en su especie y fue sustraído por los propios delincuentes. Ese cuchillo se recuperó y fue crucial para la investigación.