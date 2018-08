Buscan definir el aumento en las tarifas eléctricas y evalúan aplicar un proceso de morigeración en Zárate

El gobierno bonaerense aguardará la publicación del decreto nacional que establece el aumento de la tarifa eléctrica, para luego sentarse con las empresas distribuidoras a negociar una medida similar en la Provincia, entre ellas la Cooperativa Eléctrica de Zárate (CEZ).

La administración nacional de Mauricio Macri anunció un nuevo incremento para las empresas Edenor y Edesur, que operan en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. En ese sentido, el ministro de Energía, Javier Iguacel anunció ayer los aumentos de tarifas de luz que comenzarán a recibirse en septiembre y en octubre para esas zonas. Los aumentos oscilan entre un 20% a 28% como máximo, es decir un 24,4% en promedio para usuarios sin tarifa social.

Se trata de un nuevo cuadro tarifario que es la consecuencia de una nueva reducción de subsidios en el marco del fuerte ajuste fiscal que impulsa el Gobierno nacional. Lo que se ajusta es el valor de la energía en producción, mientras que no sufrirá modificaciones el valor agregado de distribución para las empresas distribuidoras.

Con el nuevo ajuste, se recortan los subsidios que aporta la Nación a las empresas productoras de energía y que amortigua el valor final de la tarifa.

La suba alcanzará a las distribuidoras EDELAP, EDEA, EDEN, EDES y a las 200 cooperativas que funcionan en el territorio provincial, entre ellas la CEZ.

De acuerdo a lo que trascendió, el aumento empezaría a regir con los consumos desde este mes que se facturarán recién en septiembre.

En el caso de las tarifas eléctricas, el costo de generación es la parte de las facturas que sigue estando subsidiada. El Estado subvenciona un 20 por ciento de las boletas de hogares y un mayor porcentaje cuando se trata de viviendas que poseen tarifa social.

Las boletas de luz ajustan por dos factores: costo de la electricidad, que representa un 40% de la factura, y el valor agregado de distribución más impuestos, que implica el 60% restante de la boleta. Esa porción refleja el margen que cobran las empresas que llevan la luz a los hogares y empresas.

MISMO COSTO PARA TODOS

En tanto, Iguacel destacó que el Gobierno se aseguró que el costo de la energía sea igual para todos. Es decir, que no haya diferencias entre las provincias. “Todos pagan lo mismo para energía y la tarifa social es igual para todos salvo para NEA que no tienen gas”, indicó.

QUITA DE SUBSIDIOS

Asimismo, remarcó que habrá una quita total del subsidio a shoppings, bancos, grandes empresas y casinos. “Van a pagar la energía lo que vale”, manifestó al tiempo que agregó que a dicho sector se le quitará el subsidio del 33% de los servicios públicos que aporta el Estado.

COMERCIOS Y PYMES

En el caso de comercios y pymes, el titular de la cartera de Energía sostuvo que el impacto del ajuste “es menor que el promedio: con consumos de hasta 600 kilowatt hora, por ejemplo un kiosco, el aumento es del 19%; en el caso de una pequeña pyme, que le venían unos 20 mil pesos de luz, el incremento es del 20% y, para los casos de mayor consumo, la suba es del 9,5%”.

SITUACION LOCAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Zárate se encuentra al tanto de las últimas novedades e informaron a LA VOZ que evalúan aplicar un proceso de morigeración del nuevo “tarifazo”; tal cual lo hicieron el año pasado y el primer semestre de este año, amortiguando las subas de la energía de forma escalonada para que los usuarios locales no sientan tanto el impacto al bolsillo.

En el último semestre la CEZ aplicó el aumento del 32% oficializado en enero en varias cuotas que llegaron hasta julio. La medida consensuada por el consejo de administración propuso hacer un corte en el consumo de 500 kW por mes, y todos los usuarios que consumieron por debajo de ese valor fueron subsidiados; o sea el 90% de su cartera, más 44 mil titulares de medidor. Para el resto se aplicó el aumento tal como dispuso el gobierno provincial.

También se benefició al sector comercial, con una morigeración de tres cuotas de su consumo teniendo en cuenta la notoria baja en las ventas que muestra el sector a nivel local.