Gremios y trabajadores reclamaron contra los despidos

En la mañana de ayer, cientos de trabajadores protagonizaron una nueva jornada de lucha en el marco de las manifestaciones contra los despidos en la Central Nuclear Atucha de la localidad de Lima; en horas del mediodía, se dio inicio a un acampe coordinado entre los distintos gremios en la rotonda de ingreso a la ciudad.

Desde las primeras horas de la mañana, trabajadores de Luz y Fuerza Zárate, Luz y Fuerza del Paraná, Uocra, Ate, Suteba, Uecara, entre otros gremios, se manifestaron en el kilometro 103 de la Ruta 9, portando banderas y exponiendo el reclamo en oposición a las políticas adoptadas por el actual gobierno nacional, entre las que señalan como el “desmantelamiento de la Unidad de Gestión” de la Central Nuclear, y que podría afectar los puestos laborales de más de 700 personas.

Como parte de las acciones de visibilizacion de las consignas del reclamo, se llevó a cabo durante una hora la reducción de carriles de la Ruta 9, a la altura del kilometro 103; más tarde, los manifestantes se encolumnaron hacia Ruta 193, para terminar su recorrido en la rotonda de ingreso a Zárate, donde instalaron un acampe decidido en asamblea entre los gremios presentes, que se extenderá hasta el mediodía de hoy.

En diálogo con LA VOZ, el secretario general de Uocra Zárate, Julio González, expresó: “Nos manifestamos en contra de los despidos, en contra de estas políticas nefastas que lo único que nos ha traído es desocupación y pobreza para los trabajadores de la construcción, y ahora con los compañeros de Luz y Fuerza, con 231 despidos. Nos anoticiamos esta mañana que había un número de 50 compañeros de maestranza, también del área nuclear, que estaban prontos para ser despedidos”.

Según refirió el dirigente gremial, “ésta era la obra emblemática para resolver la situación laboral de miles de trabajadores que hoy se encuentran desocupados en nuestra región”, a la vez que agregó que el actual escenario se agrava ante la ausencia de una obra alternativa que sirva para paliar el difícil momento que atraviesa el sector.

“Ayer convocaba a una multisectorial porque esto más temprano que tarde nos va a golpear a todo; la decisión de este gobierno es no dar un paso atrás. Todavía no hubo una comunicación oficial al reclamo de los trabajadores. Exigimos que se reactive el proyecto de la cuarta central nuclear, que se dé inicio a la obra, y que se dé inicio a tantas otras obras para la región que no se han cumplido”, refirió González a este medio.

Por otra parte, el Secretario General de Uocra Zárate, comentó que las circunstancias son similares para que se vuelva a producir un hecho como el ocurrido en 2016, donde los trabajadores llevaron a cabo un acampe en la rotonda de Zárate, también en defensa de los puestos de trabajo. “Son decisiones criminales porque hay miles de familias que no pueden llevar dignamente lo mínimo e indispensable a cada uno de sus hogares. Lo venimos manejando con mucha seriedad y respeto con los trabajadores. Siempre nos manejamos de frente, pero entendemos la desesperación de muchos trabajadores porque es muy difícil llegar a sus casas y decirles a sus hijos que no consiguen trabajo”, expresó.

Por otra parte, González (quien llamó a un paro de actividades por 24 horas en toda la seccional, con un alto acatamiento, en solidaridad con los trabajadores de Atucha) se refirió a los dichos de la Diputada Provincial Sandra París, y sostuvo que “la obra de Vaca Muerta no puede resolver la situación laboral de la región; Paris nos dijo que en el mes de octubre se iniciaba la obra y nada de eso pasó, fueron todas mentiras. Hoy habla de obras viales para solucionar el problema de la región, pero las obras viales no ocupan la magnitud de mano de obra que hoy estamos necesitando”. Actualmente, el gremio de la construcción tiene en la zona alrededor de 2500 trabajadores registrados desocupados, pero según advierte González, este número asciende a casi 3 mil, sumando a aquellos que se encuentran en situación de trabajo precario.