Bomberos zarateños participaron de la marcha al Congreso para reclamar por falta de fondos

“La Argentina puede quedarse sin bomberos”, plantearon ayer más de 1500 representantes de Bomberos Voluntarios que se manifestaron frente al Congreso Nacional. Precisamente una de las dotaciones que participó fue la de Zárate.

Con la consigna mencionada, estos 1.500 bomberos voluntarios abrazaron en forma simbólica el edificio del Congreso. Luego hicieron un toque de sirenas, como protesta por la “alarmante situación” que atraviesan y que, según ellos, podría determinar el fin de su actividad.

En forma simultánea a la manifestación porteña, a las 10:30, en los cuarteles de todo el país tocaron las sirenas durante un minuto. Y en muchas localidades se hizo un abrazo simbólico en los Concejos Deliberantes. En el caso de Zárate decidieron viajar y estar presentes en Capital Federal.

El financiamiento de los bomberos voluntarios se hace a través de las compañías aseguradoras las cuales, según las obliga la Ley Nacional 25.054, estipula que ellas están a cargo del subsidio. Con lo que ganan por las ventas de todos los seguros (excepto los del ramo vida), hacen un aporte obligatorio del cinco por mil (5‰). Esos montos son recaudados por la Superintendencia de Seguros de la Nación y luego se distribuyen en proporción en cada una de las delegaciones de bomberos del país.

Uno de los pedidos de los bomberos es, justamente, que no se modifique esta “Ley del Bombero Voluntario”, que fue sancionada por unanimidad en 2014. Los manifestantes aseguran que esto desencadenaría una crisis en el funcionamiento de los cuarteles, ya que los fondos se desviarían a una secretaría de gobierno en lugar de utilizarse en el equipamiento, funcionamiento y capacitación de los bomberos voluntarios.

Uno de los que viajó al Congreso junto al cuerpo activo de bomberos fue el vicepresidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Ernesto Peralta. “Hoy estamos muy preocupados porque se nos complica mucho sostener las capacitaciones y continuar adquiriendo equipos. Aparte los servicios volvieron a aumentar y los bomberos no tenemos exención de ningún tipo en la luz, el gas o el combustible. Pagamos como paga cualquier vecino particular. Por lo tanto la situación es muy angustiante dado que desde el año pasado venimos sufriendo recortes de este fondo. Además no sabemos por qué nos recortaron este fondo, por qué no nos entregan ese dinero que tiene como objetivo financiar a bomberos”, explicó Peralta.

Del mismo modo sostuvo, “recuerdo que en la década del noventa tuvimos que poner dinero de nuestro bolsillo para comprar gasoil y ahora vamos en ese camino. Y si tenemos que hacer eso lo haremos; que la ciudadanía de Zárate se quede tranquila que seguiremos trabajando pese al duro momento, aunque sea empujando los móviles vamos a seguir al lado de la ciudadanía”, concluyó Ernesto Peralta, vicepresidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios local.

Piden ayuda para pagar una autobomba

En las últimas horas los bomberos locales adquirieron relevancia porque fueron entrevistados por un medio nacional, en la cual explicaron algo que ya vienen advirtiendo respecto al desfinanciamiento.

El cuartel compró un coche bomba con escalera a u$s 50.000, cuando el dólar estaba a $16,50. Hoy, con la divisa norteamericana se ubica entre 27,50 y 28 pesos, por lo tanto la política cambiaria también les afectó dado que no pueden continuar con los pagos y temen, en última instancia, recurrir a la venta de varios vehículos de vital importancia para el cuartel y para la ciudad de Zárate.

“‘Llegamos a esta situación queriendo progresar. Estamos en riesgo de perder otros equipos que son muy necesarios para la ciudad de Zárate. Tenemos que desprendernos de estos vehículos porque no contamos con fondos suficientes como para poder afrontar esta deuda”’ expresó el Segundo Jefe del Cuartel, Patricio Amarilla.

Según detalló en la entrevista, el material rodante que los bomberos locales tienen que vender para cubrir la deuda contraída es de cuatro autobombas, un camión forestal y una camioneta 4×4.

Finalmente pidieron y obtuvieron el apoyo del Ejecutivo municipal y del Concejo Deliberante, que en la última sesión trató un proyecto de Resolución solicitando el cumplimiento de la Ley 25054, el cual fue enviado a la comisión de Legislación e Interpretación para su tratamiento pormenorizado.

El reclamo

Las delegaciones que participaron del “abrazo” al Congreso de ayer pasaron en limpio cuál es el reclamo principal; lo que piden es que el pago del subsidio de parte del gobierno nacional; el cual aseguran que les corresponde por ley.

En tanto hablaron de un “repetido recorte, demora y falta de pago” de los fondos desde el año pasado y, en concreto, reclaman el pago de los $ 147.396.108 correspondientes al excedente de recaudación del Ejercicio Presupuestario 2017. También, la incorporación al Ejercicio Presupuestario 2018 de los $614.327.240 que no fueron contemplados en la partida original.

“Son casi 800 millones de pesos que ingresaron al Ministerio de Finanzas y que no están cumpliendo con lo que establece la Ley Nacional de Bomberos Voluntarios. Son fondos específicos, distribuidos en todos los cuarteles de la Argentina. No pueden apropiarse (de ellos), porque la ley lo establece así. No somos gasto público, no podemos tener recorte presupuestario”, evaluó Carlos Alfonso, presidente del

Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina (CFBVRA).