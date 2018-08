Paro y duelo por la muerte de personal de una escuela

El Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) anunció un paro de 24 horas para hoy viernes en repudio de la explosión en la Escuela N°49 que ocasionó las muertes de la vicedirectora y un auxiliar.

La explosión en la Escuela N°49 Nicolás Avellaneda de Moreno ocurrió entre las 7:45 y las 8. Fue una “estufa con conexión a gas envasado” que ocasionó el derrumbe de la sala de reuniones de profesores. En la tragedia, murieron la vicedirectora Sandra Calamaro, de 48 años y Rubén Rodríguez, de 45 portero del establecimiento.

El director general de Cultura y Educación (DGCyE), Gabriel Sánchez Zinny, ordenó la intervención del Consejo Escolar de Moreno hace cuatro meses por anomalías institucionales y administrativas.

En un comunicado de la DGCyE, se anunció una jornada de duelo y asueto para ayer y hoy para toda la comunidad educativa de Moreno y una jornada de duelo y reflexión para todas las escuelas del resto de la Provincia de Buenos Aires. Las banderas se izarán a media asta.

SUTEBA EN LA MARCHA

El secretario general de Suteba Zárate, Cristian Poli estuvo presente en la actividad coordinada por la junta promotora de APDH en la Plaza Mitre durante la tarde de ayer, y se refirió a la muerte de la vicedirectora y el auxiliar de la Escuela Nro.49 de Moreno, quienes perdieron la vida tras una explosión de gas.

El fallecimiento de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez mientras realizaban tareas en el establecimiento educativo, sin duda conmocionó a toda la sociedad en la jornada de ayer. “Tenemos un profundo dolor porque son compañeros de trabajo que, si bien estaban en otra localidad, son como nosotros que a la mañana se van a trabajar, tratan de poner en condiciones la escuela para los chicos y para nosotros mismos”, comentó Poli.

En este marco, se refirió al escenario ocurrido en el ex Colegio Industrial a comienzos de año, donde no se pudieron dictar clases por problemas eléctricos y de infraestructura: “Recordábamos lo del ex Colegio Industrial a principio de año, que a pesar de que las autoridades insistían en que tenía que seguir funcionando la escuela en esas condiciones, se tomó la decisión por parte de la comunidad educativa de suspender las clases por riesgo eléctrico. Son muchas las situaciones que estamos pasando constantemente. Con mucho dolor y bronca que transformamos en lucha. Tenemos razón en los reclamos, que son urgentes; cuando decimos que se recorta el presupuesto educativo, es esto. Menos dinero para infraestructura, la no construcción de escuelas ni aulas, no tener gas ni los calefactores en funcionamiento, no tener docentes, o tenerlos con salarios a la baja. Encima el gobierno intenta sobornarnos, con adelantos salariales, porque están acostumbrados a eso, son empresarios”.

Por esta razón, anunció que desde el Frente de Unidad Docente convocan para el dia de hoy a un paro provincial “porque el límite es la muerte”. “Como Suteba estamos organizando una manifestación para entregar en la Municipalidad, en el Concejo Escolar y en Inspección, un informe sobre el estado de situación de las escuelas en el partido de Zárate, que ya lo hemos presentado hace dos meses en el Concejo Deliberante, y hasta el momento no se hizo nada”, expresó el dirigente gremial, y agregó: “Cuando presentamos este informe, todos los bloques lo votaron excepto el bloque de Cambiemos. No lo entendemos, porque a ellos les sirve como un relevamiento de lo que está pasando. Las cosas no pueden dar lo mismo”.