Goycochea y la política: “me gustaría trabajar por la gente”

El ex arquero de la Selección Nacional de Fútbol, Sergio Goycochea, visitó ayer la redacción de LA VOZ y entre charlas de fútbol y apreciaciones sobre el partido de mañana entre CADU y Newell´s Old Boys por la Copa Argentina (ver página 35), deslizó la posibilidad de presentarse como candidato a intendente de Zárate aunque no quiso revelar por qué partido político o agrupación. “Estoy evaluando esa posibilidad, tuve una carrera de 18 años como arquero, llevo 18 años como periodista deportivo y me gustaría trabajar por la gente”, confesó el “Vasco”, como lo apodan.

Sergio tiene a su familia y amigos repartidos entre Zárate y Lima, y visita constantemente ambas localidades. En estos viajes reconoció también que charla seguido con distintos vecinos quienes les comentan sus problemáticas, por lo que está emparentado con la realidad local.

Desde el año pasado que existían estos rumores y hasta el momento no se conocía la voluntad en palabras del propio Goycochea. En caso de que el reconocido futbolista finalmente acepte dar sus primeros pasos en la política lo hará “a lo grande”, quizás como candidato a intendente de Zárate y con serias chances de participar en las próximas elecciones generales.