“Ojalá la tapa del lunes del diario diga que CADU avanzó a la siguiente fase de la Copa”

Sergio Javier Goycochea inició su carrera deportiva como profesional en CADU y terminó la misma jugando en Newell’s Old Boys de Rosario, en la previa del encuentro de mañana de ambos equipos por la Copa Argentina, diario LA VOZ se reunió con el ex arquero de la Selección Argentina quien visitó nuestra redacción y este era el diálogo que manteníamos:

– Se van a enfrentar por Copa Argentina casualmente dos clubes muy ligados a tu carrera deportiva.

“Si es verdad fue el principio y el fin de la era profesional yo me incie en el Lima FC, pero mi primer club como profesional fue Defensores Unidos y terminé mi carrera en Newell’s. Estoy expectante porque esta Copa Argentina ha entregado muchísimas sorpresas entre ellas la de Defensores Unidos venciendo a Godoy Cruz que fue el último subcampeón del fútbol argentino y que da esta posibilidad de medir fuerzas con equipos de otra categoría, que ha despertado mucho interés en todas sus ediciones. Es un lindo momento no se si es el partido más importante, tal vez fueron aquellos donde jugó el ascenso porque era el objetivo de tratar de subir de categoría y perder el ascenso duele más que perder un partido en esta instancia de la Copa Argentina. Hay que to-marlo con toda la expectativa es muy reciente lo de Godoy Cruz, que motiva y hace pensar al hincha, a los jugadores desde lo anímico que es posible con Newell’s. Si se pudo con Godoy Cruz hace diez días porque no se va a poder dar ahora”.

– ¿ Cómo imaginás que se puede dar el partido?. De las mismas características que el pasado con Godoy Cruz.

“Creo que a diferencia de Godoy Cruz, Newell’s es un equipo en formación todavía, ha tenido muchos cambios y después el hecho de la parte física es fundamental, en este momento del calendario, juega a favor de Defensores Unidos, porque los dos están medios parecidos, pero por ahí Newell’s no está en su plenitud y uno tiene que entender sin entrar hablar del talento y de la calidad de los jugadores, que hay un nivel físico superior cuando uno juega, al menos desde el ritmo, con el equipo de la Superliga, después discutimos si se juega bien o mal. Quizás esto como los agarra a cada uno sea favorable a Defensores porque Newell’s no está en su plenitud, entonces en esa diferencia física que todos hablabamos, de velocidad, de precisión es un punto a favor, después si jugás un partido inteligente como se jugó con Godoy Cruz, con las mismas ganas, con la misma actitud, y con la ventaja de haber perdido “el miedo” hace poco, porque no hace mucho se le ganó a Godoy Cruz, entonces eso desde lo anímico tiene un coletazo en los jugadores porque vos ante la incertidumbre cuando vas a enfrentar en los papeles a un equipo de mayor categoría, de la Primera “B” a la Superliga, te entran una serie de incertidumbre y de preguntas, las respuestas las tenés hace diez días y se vieron en la cancha, se pudo pasar a Godoy Cruz entonces porque no poder eliminar a Newell’s”.

– En la previa Godoy Cruz parecía un rival más difícil que este Newell’s aunque todos los partidos hay que jugarlos.

“Si claro pero exactamente los partidos hay que jugarlos no podés dar por hecho porque eliminaste al subcampeón de la Superliga lo vas a dejar en el camino a Newell’s que terminó de mitad de tabla para abajo, el fútbol no es análogo en estas situaciones. Hay que jugar con mucha concentración en estos partidos los niveles de errores se achican, uno está acostumbrado a su categoría, si bien Defensores se reforzó uno está acostumbrado a cierta velocidad donde a veces hay un tiempo más para pararla y acá el margen de error se achica, hay que jugar un partido atento, de la misma forma que lo hizo ante Godoy Cruz, no le estamos pidiendo otra cosa, pero sabiendo que debe jugar su partido correcto, bien, casi sin errores, a la perfección para poder estar más cerca de ganarlo”.

– ¿ Qué te dejò el paso por ambos clubes y qué cosas recordas de uno y de otro ?.

“Son dos etapas muy importante en mi carrera deportiva, porque estamos hablando de un inicio y de un cierre. El inicio de llegar a Defensores Unidos, de ser profesional, de pasar a tener un sueldo a los 16 años, de tener la independencia económica, de dejar de pedirles plata para salir a tus padres o para comprarte alguna cosita, fue mi primera sensación como profesional, de entrenar todos los días, era como todo deslumbrante para mi, jugar con mucha cantidad de gente, con público que no estaba acostumbrado, empezar a ir a jugar a Buenos Aires que no había ido nunca, y después porque me dio la posibilidad de llegar a la Selección Juvenil Argentina, jugué el Mundial de Australia como jugador de Defensores Unidos, y también fue el trampolín que después me permitió llegar a River. En el caso de Newell’s se transforma en especial quizás porque cuando fui no sabía que iba a ser el último año de mi carrera, pero después con el tiempo se transforma porque empezás a recordar tus últimos pasos como profesional, fue una linda experiencia, quizás lo que le hubiera faltado por el tema de las temporadas en Argentina, en ese momento tenía a mis hijos en edad escolar y no me pude ir a instalar ese año que jugue en Newell’s con toda mi familia en forma completa allá a Rosario, me hubiera gustado tener a mi familia más cerca, estar más juntos en ese momento, para que estuvieran ahí conmigo y después tener muchos más recuerdos y más situaciones de lo que en definitiva se transformó en el último equipo de mi carrera como profesional”.

– Sergio muchas gracias por la visita y que sea con suerte para CADU este domingo ante Newell’s.

“No gracias a ustedes por invitarme, que sea con suerte y ojalá que la tapa del diario del lunes diga CADU avanzó a la siguiente fase de la Copa Argentina”.