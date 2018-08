Por la clausura del basural de Concaro dispondrán los residuos de Zárate y Campana en el Ceamse

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Pablo Giménez, se refirió ayer al impacto que provoca en el Municipio, la decisión del Juzgado Federal de Campana, a cargo del Juez Dr. Adrian González Charvay, de clausurar preventivamente el predio de Cóncaro donde se depositan los residuos de Zárate y Campana, a raíz de una investigación por la presunta presencia de residuos peligrosos.

El pasado jueves, se produjeron distintos allanamientos que tuvieron lugar en la Municipalidad de Zárate, en la Municipalidad de Campana, en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) en La Plata, así como también en la empresa vial vinculada a la familia Cóncaro, dueña del predio sobre el cual se posa la investigación.

“A nosotros el Juez nos pidió todo lo relacionado a la disposición final de los residuos, y al contrato de recolección de esos residuos”, explicó Giménez, quien describió que se aportó la documentación solicitada. “No sabemos el autor de la denuncia, no somos parte de la causa, por eso los abogados del Municipio fueron a interiorizarse de la causa”, agregó. Además de dictar la clausura, el juez Dr. Charvay también determinó la presencia de una consigna policial en el ingreso al lugar, para evitar la entrada de camiones.

“El Intendente tiene que tomar la decisión sobre qué hacer con la recolección y donde se realizará la disposición final, y después vamos a hacer una intervención en la causa para preservar los intereses y lo que está afectado en este momento que son cuestiones de un servicio público y 120 mil personas a las que nosotros tenemos que darles un servicio, para el cual nos comprometimos, y que tenemos ordenanzas y contratos vigentes”, definió el Secretario de Gobierno.

En la misma sintonía, el funcionario habló del Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (ProGIRSU), que propone trabajar sobre impactacion del predio y en el tratamiento para la disposición final: “Está presentado en La Plata, ya lo tenemos aprobado y fue ratificado por el Concejo Deliberante. Se proyectaba hacer de manera conjunta con Campana, finalmente Zárate presentó solo el plan en La Plata y la idea es seguir trabajando con eso”. Además, Giménez ratificó que “sigue vigente una vinculación con Veolia, que iba a comprar parte del predio; ese proceso sigue igual, tenemos nuestras expectativas y proyectos de poder encaminarlos. La semana que viene empezamos la construcción con Veolia de la apertura de una puerta de acceso con control y registro para poder tener trazabilidad de los residuos”.

Durante las últimas horas, el intendente Cáffaro mantuvo comunicaciones con su par de la vecina ciudad, Sebastián Abella, quien también tomó la decisión de trasladar la disposición final de los residuos al Ceamse.

El impacto económico de la medida judicial

En aras de brindar una pronta respuesta al escenario suscitado, la Municipalidad de Zárate dispondrá los residuos en el Ceamse, ubicado a casi 60 kilómetros de la ciudad, pero ¿Qué costos le insuma al municipio verter los desechos en el Ceamse del Camino del Buen Ayre, cuando hasta hace pocas horas lo hacía en un predio ubicado a pocos kilómetros del casco urbano? Bien, según detalló Giménez, se pudo elaborar un costo estimativo, fuera de presupuesto y que no estaba previsto en las estimaciones de este año.

Al respecto, detalló que la Municipalidad estaba pagando cerca de $450 mil mensuales por la disposición final en el predio de Cóncaro; esto sin contar el servicio de recolección. Ahora, la suma para arrojar los residuos en el Ceamse asciende a $1.450.000 mensuales. Pero la cifra, se incrementa notablemente al considerar el transporte por alrededor de 60 kilómetros, y lleva un costo de $6.8 millones, dando un total aproximado que supera los ocho millones de pesos por mes.

Suspenden el servicio de recolección

“Hoy el servicio de recolección de residuos está suspendido, porque tenemos que resolver la disposición final. Estamos recabando información y costos, no podemos dejar de recolectar, así que suponemos que en las próximas 48 horas, no obstante el feriado, vamos a resolver este tema”, señaló el Secretario de Servicios Públicos, Aldo Morino.

Al igual que Giménez, Morino indicó que el objetivo principal tiene a reincorporar el vuelco de los residuos al predio donde lo venían haciendo habitualmente. “Por ahora no habrá recolección, estamos viendo de que manera solucionamos el tema logístico y hacer los trámites en el Ceamse para poder ingresar. No son tramites simples, me llama la atención que en el día de ayer, la localidad de Campana ya empezó a disponer en el Ceamse, cuando la medida judicial todavía estaba en curso”, comentó, y reiteró el pedido a los vecinos y los comercios, de que traten de conservar la basura, hasta tanto se pueda resolver el tema de la disposición final.