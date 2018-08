Brindarán una ayuda social a desempleados mediante un beneficio económico mensual

Tal como adelantara este medio, el Concejo Deliberante aprobó una propuesta del Ejecutivo municipal para otorgarle a todos los desempleados una nueva ayuda social; además de incorporar a todos los beneficiarios del Plan “Haciendo Futuro”, ex Argentina Trabaja.

Por unanimidad y con la presencia de 19 concejales se aprobó esta nueva ordenanza que fue consensuada en las comisiones de Bienestar Social y Legislación e Interpretación por los dos bloques mayoritarios, Nuevo Zárate y Cambiemos.

Finalmente y amparados en la “falta de crecimiento de la actividad económica general en el país, en la contracción de la economía, en el proceso inflacionario sostenido y la paralización de Atucha III”, es que el Municipioplanteó la morigeración de la situación laboral en la que se encuentra el Partido de Zárate y aplicar un nuevo Fondo Municipal Especial de Ayuda para el Fomento al Empleo.

Para asumir el pago de este fondo, el Ejecutivo municipal destinará parte de los recursos de Rentas Generales. “El objetivo primario del beneficio es el de implementar un complemento dinerario, a modo de subsidio no reintegrable, destinado a proveer de herramientas para la capacitación y reinserción laboral, tendiente a mejorar su situación socioeconómica de aquellos sujetos beneficiarios o no de planes sociales otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

“En cuanto al monto de la ayuda social será efectivizada a través del otorgamiento de una ayuda económica, como subsidio no reintegrable, de carácter mensual mediante el pago de cheque por ventanilla, no a la orden”, expresa el artículo 4to.

“El monto de la ayuda será fijado por el Departamento Ejecutivo por Decreto Reglamentario. El mismo no podrá ser mayor al límite anual de percepción de ingreso del Monotributo Social según lo estipulado por la AFIP (Agencia Federal de Ingresos Públicos)”, establece el artículo siguiente y finalmente detalla quienes serán los destinatarios de esta ayuda económica.

“Serán destinatarios del `Fondo Municipal Especial de Ayuda para el Fomento al Empleo´ todos aquellos beneficiarios del ex Programa `Argentina Trabaja´, actual Programa `Haciendo Futuro´, que hayan cumplimentado los criterios de ingreso oportunamente y puedan ser cotejados con el Sistema de Información Tributario y Social (SINTyS) dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y por la base de datos de ANSES, que hayan hecho contraprestación efectiva en las tareas asignadas por la Unidad Ejecutora Municipal entre el año 2015 y 2017 y que durante la vigencia del presente programa cumplan con los requisitos socio-económicos exigidos por el programa `Hacemos Futuro´, importando la exclusión de dicho programa la exclusión de pleno derecho del presente programa. También podrán ser beneficiarias aquellas personas que estén inscriptas en el Programa de `Transición al Salario Social Complementario´ del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social creado por Resolución 201-E/2017, y las que se encuentran en situación de desempleo formal. Para este último caso, las cesantías deberán serlo sin justa causa, o por invocación por parte del empleador de la causal establecida en el artículo 247 de la Ley 20.744, y sus análogas de los regímenes o estatutos especiales. La persona en situación de desempleo deberá tener residencia efectiva y permanente dentro del Partido de Zárate, con una antigüedad en la residencia no menor a cinco años anterior inmediato desde que se produjo el desempleo y otros factores que se pudieran establecer por vía reglamentaria”.

Por otro lado, el beneficiario solamente podrá obtener la ayuda y cobrarla, una vez que la Dirección de Relaciones Laborales haya acreditado cada mes su situación de certificación laboral negativa y de mantenimiento de las condiciones como beneficiario y el artículo 8 aclara que “el Fondo Municipal Especial de Ayuda para el Fomento al Empleo no será incompatible con otros fondos o beneficios establecidos en las normas nacionales de carácter laboral y de la seguridad social. El beneficio no será incompatible con las asignaciones de la seguridad social por revestir el presente una prestación económica de carácter alimentario, siendo plenamente compatible con el programa “Hacemos futuro” en los términos del art 4.1.1 de la resolución 151/2018 del Ministerio de Desarrollo Social”.

PLAN DE CAPACITACION

Finalmente quienes se inscriban para ser beneficiarios de este programa de asistencia municipal, deberán integrarse a un plan de capacitación y actividades que será articulado por el Departamento Ejecutivo Municipal a través de la Dirección de Relaciones Laborales de la Secretaria de Desarrollo Económico, que no podrá superar las 4 horas diarias o 24 horas semanales. “El mencionado plan de capacitación y actividades se desarrollara sobre diferentes ejes temáticos a determinar por el Departamento Ejecutivo. Es objetivo del presente programa el brindar las herramientas de capacitación, preparación y perfeccionamiento en actividades laborales que sirvan al beneficiario como futura herramienta para su futura inserción laboral y autonomía económica , siendo a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal el despliegue de dichas herramientas de capacitación, preparación y perfeccionamiento laboral”, determinan los artículos centrales de esta nueva ordenanza.