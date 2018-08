Dos cursos del San Francisco de Asis que viajan a Bariloche afectados por la quiebra de una empresa

El pasado jueves la empresa “Snow Travel” ha decretado la quiebra y con ello barrió la ilusión de miles de jóvenes a nivel nacional, quienes aguardaban esta época para realizar su tan ansiado viaje de egresados a Bariloche.

Las consecuencias de tal decisión también llegaron a Zárate, luego de conocerse que 48 chicos del Instituto San Francisco de Asís son damnificados por la quiebra de la empresa, la cual señalan como una verdadera “estafa”.

Se trata de 48 chicos y dos acompañantes, dos cursos de 6to. Año de “Economía” y “Sociales”. Además con ellos viajarán tres chicos de la Escuela Técnica Nº 4.

Cada familia, y con mucho esfuerzo, abonaron aproximadamente un total de 40 mil pesos y que incluía el viaje, la entrada al boliche y excursiones pagas anticipadamente.

Esta modalidad siempre estuvo presente en estos viajes ya que las propias familias prefieren tener todo pago “desde Zárate”, y no que la empresa venda a los chicos los viajes y las excursiones en Bariloche a cualquier otro precio.

Sin embargo, y a través de los medios de comunicación nacionales, las familias de los alumnos se enteraron el jueves que la empresa “Snow Travel”, a las cuales ellos habían contratado, presentó la quiebra. De hecho el pasado jueves por la mañana terminaron de abonar las últimas cuotas que restaban para completar el viaje de los adultos acompañantes. Y ese mismo día, por la tarde, se enteraron de la quiebra de la firma.

Los dos cursos del San Francisco tenían como fecha de partida el próximo domingo 12 de este mes; por lo tanto la incertidumbre y la angustia invadieron a todos los alumnos y a las propias familias.

A contrarreloj y acomodando horarios y ocupaciones, uno de los padres viajó al ministerio de Turismo de la Nación para presentar las denuncias correspondientes y entregar toda la documentación requerida por el organismo público para que otra empresa se haga cargo del viaje.

De parte del ministerio le comunicaron que “aparentemente todos los contratos del 2018 estarían cubiertos aunque desconocen qué empresa los va a trasladar”. Y como es inminente la fecha del viaje, les aseguraron que esta semana les avisarán de qué manera continuarán las gestiones.

En tanto desde la empresa no hubo un comunicado oficial ni respuestas concretas, solamente el coordinador del viaje realizó escuetos comentarios vía whatsapp describiendo la situación de la firma pero “no dio la cara”, reclamó uno de los padres.

Las familias de los alumnos volvieron a asegurar que las cuotas estaban abonadas al 100%.

Alumnos organizan actividades para juntar fondos

El impacto de la noticia de la quiebra aún pesa en cada familia pero los chicos lo transformaron rápidamente en algo positivo, “bueno, algo hay que hacer”, se dijeron mientras se miraban atónitos.

Es por ello que iniciaron varias actividades para recolectar fondos porque no saben qué dinero les reconocerán finalmente de todo lo abonado.

Fue así que los propios alumnos iniciaron una tortiferia, organizaron una rifa de la cual ya vendieron todos los números. En esta primera rifa sortearon un pernil que fue donado cuando salió a la luz toda esta situación. Ahora esperan organizar otra rifa más próximamente, en el día de hoy desarrollarán una nueva tortiferia en el colegio para los alumnos del turno mañana y el viernes habrá un bingo familiar en el salón de los papeleros ubicado en Hipólito Yrigoyen al 500. Los cartones se podrán adquirir el mismo día.

Por último las familias damnificadas piden donaciones ya que se montará un buffet y así continuar recolectando fondos.

Todas las personas interesadas en colaborar podrán comunicarse a los siguientes teléfonos; 03487- 15- 497506 ó 011-15-11 5313-0151 ó 3487-552625

La quiebra de Snow Travel

La empresa con sede en Puerto Madero presentó ante la Dirección Nacional de Agencias de Viajes del Ministerio de Turismo de la Nación una nota en la que solicita la ejecución del fondo fiduciario de la “cuota cero” aduciendo que no puede continuar con la operatoria de las responsabilidades asumidas.

Un informe ministerial aclaró lo siguiente; “frente a esta situación, se convocó a la firma a presentar toda la documentación correspondiente y se remitió la situación a la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), ya que el fondo fiduciario ha sido constituido por las agencias de viaje estudiantil para asegurar la organización de los viajes de egresados ante eventuales incumplimientos por parte de las agencias. La llamada `cuota cero´ es lo primero que se paga y es el equivalente al 6 % del valor del viaje; y sirve para garantizar que el viaje de egresados se lleve a cabo ante este tipo de eventualidades. La sumatoria de las `cuotas cero´ constituyen el llamado `fondo fiduciario´; el cual se creó para que, si una empresa no puede cumplir con el viaje, se puedan solventar los viajes comprometidos asignándoselos a otras agencias. Es un seguro que garantiza un servicio básico que incluye transporte, seguro de asistencia, hotelería, pensión completa y las excursiones de día. Las entradas de los boliches no están incluidas en el fondo fiduciario”, aclara un informe del Ministerio de Turismo de la Nación.

Cabe señalar que si bien este fondo fiduciario es dinero, ante la quiebra de una empresa se debe resolver los temas operativos para que otras firmas puedan hacerse cargo del viaje, contratar el hotel, las excursiones y el resto de las actividades.

Esto es precisamente de lo que se está encargando el ministerio de Turismo ante la quiebra de la empresa. Para responder a consultas por este tema, el Ministerio de Turismo habilitó dos líneas telefónicas: 011- 4953-2208/ 4952-6056.