“Seguimos acampando en la puerta de la fábrica, uniéndonos todos en esta lucha pero todo sigue igual”

En el mes de abril, la empresa “Pampa Energy” (Ex Petrobras) presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis al ministerio de Trabajo de la Nación y cerró una de las dos plantas productivas instaladas a pocos metros de la Ruta 6 en Zárate, donde trabajaban alrededor de 22 operarios.

Al desatarse el conflicto, a través de las reuniones entre el gremio químico y el directorio de la empresa, se decidió abrir un retiro voluntario al cual accedieron 20 trabajadores.

Esta situación era parte del “status quo” consensuado entre el sindicato y la empresa, sin embargo el viernes 6 de julio el equilibrio se “rompió” cuando la empresa efectivizó 15 nuevos despidos, lo que derivó en medidas de acción directa por parte de los trabajadores, que al día de hoy acumulan un mes.

En el día de hoy, las negociaciones entre las partes sumarán un nuevo capítulo cuando se vuelvan a encontrar en una audiencia planteada por el ministerio de Trabajo bonaerense, el cual no convocó a paritarias sino a una serie de audiencias.

“Ingresamos a trabajar quienes no estamos despedidos y nos disponemos en los puestos de trabajo pero la firma no asigna tareas. El resto seguimos afuera en el acampe en la puerta de la fábrica, uniéndonos todos en esta lucha. Lamentablemente sigue todo igual”, confirmaron delegados del sindicato químico local.

Al presentar el Procedimiento Preventivo de Crisis, la empresa también pidió ejecutar una baja salarial del 40%, despidos y la implementación de la multiplicidad de tareas para los trabajadores que permanecieran en actividad; algo que fue rechazado de plano por el sindicato local.