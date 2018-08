Con fe y esperanza, los vecinos pidieron por pan y trabajo

Con gran fervor se celebró en Zárate este martes la festividad de San Cayetano, conocido popularmente como el Patrono del Pan y del Trabajo. Gran cantidad de fieles se dieron cita en la ermita del santo ubicado en Avenida Anta y Estrada de nuestra ciudad. Con ansias de oración, los vecinos presentes de distintas parroquias, se unieron prontamente para rezar el santo rosario con la fuerza de la fe.

Las imágenes de San Cayetano, de la Virgen de Luján portada por miembro de la agrupación La Zamora y de San Expedito acompañada por los fieles, llegaron a la ermita con agradecimiento y alegría cada uno con sus espigas en mano, sostenían con fuerza la entrega que San Cayetano ha dejado en cada uno.

Al llegar a la ermita se dio comienzo a la Santa Misa que fue presidida por el Obispo de la Diócesis Juan María Laxague acompañado por los sacerdotes Atilio Rosatte y el padre Agustín,.

Durante la homilía el Obispo marcó la importancia de tomar el ejemplo de los santos para que nos ayuden en nuestro propio caminar hacia Dios. Elevarles nuestras plegarias sabiendo que son nuestros intercesores ante Dios por su cercanía a Él. Valorar la ayuda de los Santos, porque son sin duda, modelo de fe, de entrega y de servicio.

La festividad de San Cayetano, tiene en la Argentina y en cada uno de sus pueblos, y ciudades el sentido de la solidaridad. En comunidad se pide este día la intercesión de San Cayetano y por su intermedio a Dios, por aquellos hermanos de nuestro país que han perdido el pan de la salud, el pan del trabajo, el pan de la educación, el pan de lo material para llevar a sus hogares. para que Dios los asista y los proteja y nos haga más generosos.

MILES DE FIELES EN LINIERS

Miles de fieles se congregaron desde la madrugada en el santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers, para celebrar el día del santo y pedir al patrono del pan y del trabajo.

Comunidades de toda la Argentina honran al santo con procesiones, misas y bendiciones especiales por los trabajadores y las familias.

Pese a la férrea oposición de la Iglesia a la legalización del aborto, el debate histórico en el Senado de hoy miércoles, en la peregrinación no se vieron carteles “pro vida”, sólo algunas expresiones puntuales de fieles, como llevar el pañuelo celeste atado. La mayoría de la gente viene a pedir por el trabajo. Sí trajo de lleno el tema el arzobispo porteño, Mario Poli, quien en su homilía pidió directamente a los senadores que no voten la ley: “No interrumpan la tradición de legislar para el bien común”, les reclamó.

Miguel Moreyra, el vicario parroquial del Santuario San Cayetano, afirmó que puede haber “un poco más” de fieles que el año pasado “por la situación social. La parte del trabajo está más preocupante. Primero, con el miedo a perder el trabajo. La gente viene a pedir porque tiene miedo a perderlo. También viene gente que ha sido despedida. Y también los que vienen buscando trabajo desde hace tiempo y no lo consiguen. Esas son las tres perspectivas que se plantean en esta situación particular. Pero no falta el agradecimiento. Eso es lo más increíble. Todo esto a la gente la envuelve en una actitud de agradecimiento, de confianza, de saber que el santo no los va a fallar. Esa es la fe hermosa de nuestro pueblo”.