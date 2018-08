La Escuela Secundaria Nº 4, ex Colegio Nacional, prepara los festejos del 75 aniversario

En medio del trajinar diario que es llevar adelante una institución escolar del prestigio de la media 4, que forma parte de la Unidad Académica “Dr. José María Guerci”, las autoridades del ex Colegio Nacional preparan el acto protocolar en que se celebrará los 75 años de la creación del primer colegio secundario que tuvo Zárate.

Ayer, el cuerpo directivo de la Escuela Media Nº 4 que conduce el prof. Juan Pablo Badalamenti, junto al director de la Unidad Académica, Lic. Silvio Embón, dieron a conocer los eventos a realizarse para oficializar e informar a la población estas actividades celebratorias.

Juan Pablo Badalamenti explicó que le día 26 de octubre en horas de la mañana se llevará a cabo en el establecimiento de la calle Teodoro Fels 850, el acto protocolar con la presencia de autoridades educativas locales y distritales, autoridades provinciales y municipales, docentes alumnos, y también ex alumnos y ex docentes que pasaron por el establecimiento e invitados especiales, a quienes se harán reconocimientos por su trabajo en el colegio.

Serán inauguradas las obras de remodelación del Taller de Arte Visuales y Literarias y se expondrá una Muestra de las tres modalidades que se cursan el bachillerato (Economía y Administración, Artes Visuales y Ciencias Naturales) en distintos sectores del edificio que estará abierta la público durante toda la tarde. También, señaló Badalamenti, se inaugurará un escenario en el patio descubierto construido con fondo de la Asociación Cooperadora donde habrá espectáculos musicales y culturales, y un patio gastronómico a cargo de la Asociación Cooperadora que preside Fernando Consiglio.

Por otro lado, el director de la Escuela Media, señaló su respaldo oficial a la organización de la cena del reencuentro que está organizando ex alumnos del Colegio Nacional y que se llevará a cabo el 29 de septiembre en el Centro Entrerriano de Zárate y cuyas tarjetas están a la venta.

“Lo tomamos como una fiesta de reencuentro de las promociones que a lo largo de la historia del Colegio Nacional poblaron sus aulas y dieron prestigio a la institución e invitamos a todos a participar como lo hará el equipo directivo de esta institución”, manifestó el director.

PRESENTACION DE EQUIPO DE CONDUCCION

Desde el año 2018, están al frente de la conducción de la Escuela Media Nº 4 (ex Colegio Nacional de Zárate) el director Juan Pablo Badalamenti y los vicedirectores Walter Ale, Laura Populin y Cristian Dominguez.