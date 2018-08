“Estamos ante una situación social muy preocupante en los barrios”

La concejal del Partido Justicialista-Unidad Ciudadana, quien vive y milita en La Ponderosa, uno de los tantos barrios del oeste de la ciudad con muchas necesidades, manifestó “una importante cantidad de vecinos de Zárate y Lima han perdido el empleo, esto ya es de público conocimiento e imposible de que alguien lo niegue o lo intente maquillar. A la par, se incrementó el número de chicos en comedores escolares y los fondos destinados por la provincia para estos establecimientos es el mismo, cuando los precios de todos los productos se dispararon”.

“Por otro lado, quienes circulan por el Centro podrán observar una gran cantidad de locales en alquiler, comercios cerrados y comerciantes que también están desesperados porque las ventas bajaron y no pueden pagar los tarifazos. Esta situación generada por el gobierno nacional y provincial está afectando a todo el pueblo trabajador por igual”, evaluó “Mari” Romero.

Al mismo tiempo, se refirió a la situación de los barrios periféricos: “estamos ante una situación muy preocupante y desesperante porque vemos como de forma solidaria algunos vecinos se agrupan y abren merenderos nuevos para darle de comer a la gente del barrio pero no alcanza. Después vemos a los barrios totalmente muy deteriorados, la mayor cantidad de obras que hizo el intendente se desarrollaron durante la gestión kirchnerista; esto no hay que olvidarlo. Luego están los planes nacionales, como los Promeba, que se encuentran muy atrasados y con muchas obras paralizadas como en mi barrio, La Ponderosa. Estamos transitando una situación muy angustiante”, concluyó la concejal peronista, que integra el bloque del Partido Justicialista- Unidad Ciudadana.