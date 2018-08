Los alumnos zarateños viajarán el domingo a Bariloche

La última semana fue intensa para muchas familias pertenecientes a la comunidad educativa del San Francisco de Asís tras la quiebra de la empresa de viajes contratada por los egresados de 6to. Año.

“Snow Travel” oficializó su quiebra el pasado jueves 2 de agosto y con ello el viaje de egresados a Bariloche de 48 chicos y dos acompañantes se llenó de incertidumbres.

Sin embargo en las últimas horas los celulares no paraban de sonar, los alumnos transmitían su alegría a través de emoticones por whatsapp, las valijas que guardaron nuevamente en los armarios fueron sacadas con apuro y las listas con cosas para llevar fueron reescritas. Los chicos viajarán, y tal cual era el plan original, el próximo domingo 12.

Lo que hoy destacan las familias de cada uno de los 48 chicos y también lo remarcado por docentes fue la capacidad de los propios chicos de reponerse ante algo externo y no calculado; como la quiebra de una empresa encargada de trasladarlos a Bariloche.

Fue así que se organizaron y sin perder tiempo comenzaron a unirse y a organizar varias actividades y gestiones para sobrellevar la situación. Uno de los padres viajó al ministerio de Turismo de la Nación para presentar las denuncias correspondientes y entregar toda la documentación requerida por el organismo público para que otra empresa se haga cargo del viaje; los alumnos y sus familias organizaron tortiferias, rifas y hasta un bingo familiar. Las reuniones en cada una de las viviendas eran multitudinarias, con jóvenes y adultos, y entre todos se debatían todos los pasos a seguir. A su vez, se deban ánimo entre ellos. De esta manera transcurrieron los últimos seis días los alumnos de 6to. Año del San Francisco de Asís, más otros tres alumnos de la Técnica 4 que viajarán con ellos.

El viaje será realizado por otra empresa

En horas de la tarde de ayer, el ministerio de Turismo se comunicó con el padre representante de los alumnos zarateños para confirmarle que la empresa “Baxtter” se hará cargo del viaje.

Según un comunicado oficial del organismo público, los estudiantes que vieron peligrar su ida a Bariloche por la quiebra de “Snow Travel” tendrán su viaje de egresados con Maxdream, Upgrade, Nueva Chevallier, Flecha Bus, Baxtter y Travel Rock.

Los jóvenes damnificados por la compañía, que ya perdió su habilitación como agencia de turismo estudiantil, viajarán gracias al fondo fiduciario que constituyen para este fin estas empresas y estarán cubiertos por la Cuota Cero, que incluye transporte, seguro de asistencia, alojamiento con pensión completa y excursiones de día, excepto las de riesgo. Asimismo, Alliance SAS y Grisú SA, responsables de los boliches By pass, Grisú, Genux, Rocket y Cerebro, se comprometieron a prestar la totalidad de los servicios asumidos por Snow Travel para la temporada 2018, de acuerdo a las informaciones oficiales difundidas por el ministerio de Turismo de la Nación.

La quiebra de Snow Travel había puesto en jaque a más de 6 mil alumnos de todo el país, que luego de varias horas de incertidumbre organizaron rifas, bingos y ferias para juntar dinero y manifestaban su disgusto en las calles y a través de las redes sociales.

No obstante, en el día de hoy le comunicarán las nuevas condiciones en las que se desarrollará el viaje y además le han anticipado que deberán abonar una diferencia monetaria que aún no especificaron.

Cabe señalar que cada familia ya había abonado un promedio de 40 mil pesos en el pago de cada viaje de su hijo a Bariloche según el contrato original con “Snow Travel”.

Realizan un bingo familiar

Más allá de las últimas novedades, los jóvenes decidieron continuar con el desarrollo de las actividades propuestas para recaudar fondos. Es por ello que mañana a las 19 horas llevarán a cabo un bingo familiar abierto en el salón de los papeleros, ubicado en Hipólito Yrigoyen 537.

Las familias aclararon que los premios no serán en dinero sino que se entregarán premios donados por distintas personas solidarias con la causa.

Los cartones se podrán adquirir el mismo día y las familias damnificadas vuelven a pedir cualquier tipo de donación ya que también se montará un buffet. Todas las personas interesadas en colaborar podrán comunicarse a los siguientes teléfonos; 03487- 15- 497506 ó 011-15-11 5313-0151.