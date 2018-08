Productores mantienen el reclamo por el estado de los caminos rurales

Desde el mes de mayo que vecinos rurales de todo el partido reclaman el mantenimiento de los caminos rurales del Partido; especialmente quienes viven en un rincón del Partido de Zárate delimitado catastralmente como “Cuarteles VIII”.

Nuevamente estos vecinos están reclamando por estos días obras de mantenimiento en los caminos rurales aledaños al kilómetro 103 y otros tramos de tierra los cuales, en días de lluvia, se inundan dejando a decenas de vecinos aislados.

“Hace unos días atrás el intendente confirmó que el municipio adquirió 29 nuevas maquinas para Servicios Públicos a través de Provincia Leasing y nosotros nos preguntamos qué sucederá con estas maquinarias que deben ser para el mantenimiento de toda la Red Vial. Por ejemplo el pasado 21 de abril de 2015, el municipio adquirió por un leasing del Banco Provincia 4 máquinas y 4 camiones. La compra era cercana a unos 3 millones de pesos de ese entonces. Según palabras propias del intendente; “era necesaria esta renovación parcial y lo más importante es el mantenimiento de calles de tierra y caminos rurales. Luego el 29 septiembre 2015, el municipio firmó un convenio en Casa Rosada para mejorar los caminos rurales y se recibieron 3 millones de pesos como suma no reembolsable. Y a pesar que sufrimos las tormentas graves del 6 de agosto de ese año, que destruyeron nuestros caminos, esos fondos no fueron aplicados a los caminos rurales y ninguna de esas máquinas trabajaron en el servicio de red vial porque ese año no tuvimos servicios de red vial, como no lo tenemos desde diciembre del año 2007. Nuestra preocupación se basa porque hasta ahora los caminos rurales sirven de excusa para conseguir fondos y aplicarlos luego en cualquier lado, menos en los caminos rurales”, expresa el documento presentado por los productores.

“Sólo en lo que va de este año, no hemos tenido regularmente hasta ahora servicio de red vial y con respecto a las lluvias del pasado mes de abril todavía falta solucionar los problemas en 33 kilómetros de los caminos rurales troncales de los Cuarteles VIII y X.”, concluyó Ricardo Runza, uno de los vecinos damnificados.