Proveedores de servicios participan en una charla sobre Derechos de Consumidores

En el Centro Cultural “Tito Alberti” el Municipio llevó a cabo otra de Jornada sobre la Ley de Defensa del Consumidor y Usuarios dirigida al sector de proveedores de bienes y servicios.

La actividad fue organizada por la Dirección de Defensa del Consumidor (OMIC) del Municipio de Zárate y fue dirigida a los comerciantes de la ciudad que se acercaron en gran cantidad para escuchar sobre los derechos de los consumidores. Además, participaron funcionarios de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial con su Subsecretario Rosario Bay y la delegada de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, María de los Ángeles Reale .

“Esta es una charla más de las que está realizando el Municipio para dar a conocer los derechos de los consumidores y usuarios. Ya lo habían realizado en Zárate y Lima para los vecinos, y esta vez fue el turno para los comerciantes”, explicaron desde el área.

La Directora de Participación y Áreas Descentralizadas, Jimena Martínez, afirmó: “Para nosotros es muy importante poder abordar con comerciantes todo lo que tiene que ver con sus derechos y obligaciones, y así poder defender a los consumidores y usuarios de Zárate”.

Y agregó: “Buscamos reducir el impacto de cantidad de reclamos que recibimos en la Oficina de Defensa del Consumidor”.

Por otra parte, respecto a las diferentes charlas que realiza el Municipio sobre los Derechos de los Consumidores, la Directora expresó: “Por supuesto continuarán las charlas ya que el Intendente Osvaldo Cáffaro nos encomendó la tarea de defender los derechos de los vecinos”.

NUEVA OFICINA

Para los vecinos, se recordó que la Oficina de Defensa del Consumidor se encuentra en su nueva dirección en Rivadavia 943 en el horario de 8 a 12hs o se pueden comunicar por teléfono al 03487 574010 o por mail a defconsumidor@zarate.gob.ar o en los Centros de Participación Municipal.

Allí, los vecinos pueden realizar denuncias por no funcionamiento de celulares, líneas telefónicas, cable, internet, servicios no requeridos, publicidad engañosa u otro tipo de problemáticas con empresas.

Por su parte, la Oficina de Defensa del Consumidor es el organismo municipal encargado de asistir técnica y jurídicamente a consumidores y usuarios frente a situaciones de conflicto generadas en la adquisición de productos o servicios a empresas y comercios del partido.

De oficio o ante la denuncia del consumidor, la Oficina aplica sanciones de multa a aquellos comercios o empresas responsables de infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor (Nº 24.240). Previa a toda sanción existe una instancia conciliatoria en la que se procura el acuerdo entre las partes involucradas.

También gestionan acciones para controlar el cumplimiento de las normas que protegen a los consumidores (publicidad engañosa, exhibición de precios, incumplimiento de ofertas, cláusulas o contratos abusivos, etc.).