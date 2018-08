Cuento del tío: engañaron a una vecina a quien le robaron dólares

Sucedió esta semana una repetida versión del cuento del tío con que se sorprende a personas incautas desprevenidamente con argumentos muy convincentes con el que se logra robarle dinero en sus propias casas. Así llegó a LA VOZ esta versión de una vecina que vive en un edifico de departamentos céntrico quien recibió un llamado a su teléfono de línea. Cuando atiende una voz masculina haciéndose pasar por familiar muy cercano le dice que está en el banco y que debe cambiar dólares que tenía porque había a salir de circulación. El supuesto familiar le dice a la mujer que va a enviar a un amigo al departamento para que se los entregue. Sin sospechar que era una mera patraña para despojarla de sus dólares, la mujer entrega al supuesto amigo del supuesto pariente la suma de dinero. Y ahí terminó todo. Cuando se dio cuenta del engaño era tarde, el delincuente había desaparecido.

En otro hecho, cuando la víctima recibió un llamado de una mujer que se hizo pasar por un familiar directo. Seguidamente acudieron a su vivienda dos sujetos, quienes se presentaron como presuntos contadores. Los ladrones la llevaron a retirar el dinero a un banco y luego la regresaron a su casa donde culminó el engaño.

Alerta a vecinos!. Volvieron a repetirse estos engaños a los que hay que estar muy atentos y para nada desprevenidos, chequear las llamadas y no atender a desconocidos.

CONSEJOS PARA EVITARLO

Se trata de una modalidad de estafa en la que las víctimas suelen ser los adultos mayores, solos o indefensos, son el blanco más fácil para ser engañados con el delito denominados “Cuento del tío o llamados extorsivos”.

Con el objetivo de alertar a la población para prevenir hechos; se recomienda:

-No brindar datos a personas -aduciendo ser algún familiar, o estudio de abogados, banco, etc., ya que se busca entablar alguna conversación para requerir información sobre si tienen o no dinero en el domicilio.

-Cortar esas comunicaciones.

-No abrir la puerta a desconocidos.

-No aportar ningún tipo de información sobre datos personales o de sus familiares, domicilios, movilidad, números de teléfonos, etc.

Ante estas situaciones, comunicarse inmediatamente con la Seccional Policial más cercana a su domicilio, o al 911 Emergencias Policiales.