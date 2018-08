La UTN Facultad Regional Delta marcha por mejoras salariales y contra el ajuste

Desde hace varios meses, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), al igual que otras universidades públicas, se encuentra atravesando un escenario de conflicto que presenta múltiples aristas.

Además del ajuste presupuestario llevado a cabo por el Gobierno Nacional, desde el sector docente de la Facultad Regional Delta (FRD) con sede en Campana, describieron que también han sufrido cambios, desde el año pasado, las actividades profesionales reservadas, al igual que el Sistema de Reconocimiento de Trayectoria Formativa, que habilita el intercambio de estudiantes entre distintas universidades. Esto último, generó malestar entre la docencia, dado que, según sostienen, no analiza los programa de estudios, sino que lo hace en cantidad de horas, igualando la universidad pública con la universidad privada.

“Eso atenta contra la universidad pública porque la pone en igualdad de condiciones, y genera un avance en el sentido de poder profundizar medidas de carácter privatista”, definió el docente Marcos Carrizo, de la UTN-FRD.

“Se está dando un ataque sobre la cuestión presupuestaria; a un presupuesto insuficiente, han procedido al recorte de 3 mil millones de pesos. Es un ajuste de un porcentaje significativo, a lo que han sumado una subejecución de ese dinero”, agregó.

Por otra parte, también entra dentro del paquete de reclamos, la situación salarial de los docentes universitarios: “Estamos con una paritaria estancada desde hace varios meses, donde el gobierno nos dio un aumento salarial del 5%, y en el transcurso de tiempo entre que tenían que haber ejecutado una nueva paritaria y la fecha actual, la inflación ya acumuló un 20% y estimamos que alcance un 30% en lo que queda del año, además de que hemos tenido una devaluación de la moneda de un 50%. Nos quieren poner un tope salarial del 15 por cientoque es un despropósito”.

Ante este escenario, se llevaron a cabo paros y no inicios de clases como medida de fuerza, para reclamar que el gobierno nacional acceda a la negociación de las paritarias, y atienda los reclamos planteados. Para el próximo lunes, está convocada una mesa de discusión salarial.

Por lo pronto, en la jornada de hoy, desde las 17.30 horas, docentes y no docentes se congregarán en las puertas de la Facultad Regional Delta, para marchar hacia la Plaza Eduardo Costa, donde realizarán una radio abierta. “Es una convocatoria resuelta en asamblea interclaustro, impulsada por los compañeros docentes y no docentes, donde más de 100 personas nos convocamos frente a la facultad y empezamos a discutir, dejando nuestras visiones y opiniones en un espacio muy abierto y democrático. Resolvimos que había que darle continuidad a esta lucha; el paro que fue muy contundente dentro de la facultad, tenía que salir puertas afuera para que la sociedad se enterara de lo que está pasando, donde la facultad y los trabajadores docentes estamos atravesando una situación muy seria”, concluyó Carrizo.