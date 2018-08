Suspenden las clases en la Secundaria 9 por fuga de gas

A una semana de la muerte de un auxiliar y de la vicedirectora de la Escuela 37 de la localidad de Moreno, y pese a los innumerables discursos y palabras vertidas; la situación en las escuelas locales sigue siendo “preocupante”, tal como lo denunciaron representantes del gremio de Suteba. Y como evidencia de ello dos nuevas escuelas tuvieron problemas con el suministro de gas.

Por un lado, el gremio docente confirmó que la Secundaria 9, ubicada en Valentín Alsina y Calle 50, tuvo una pérdida de gas en su red interna y en virtud de ello debieron suspender las clases en el día de hoy.

La situación fue comunicada al Consejo Escolar, quien tomó la decisión con el resto de las autoridades de Inspección Distrital. Además, el propio gremio se reunió ayer por la mañana con el centro de estudiantes para comunicar tal situación y que los propios estudiantes estén al tanto de lo que sucede en su escuela.

El propio gasista, tras haber trabajado en el colegio, presentó un informe al Consejo Escolar confirmando una pequeña fuga de gas. Y en virtud de ello se consensuó que el gasista trabaje sin personas en el interior del colegio; un protocolo de seguridad adoptado tras el escape de gas de Moreno. Por lo tanto el profesional trabajará toda la jornada de hoy y también mostró voluntad de continuar el trabajo, en caso de ser necesario, el día sábado; por lo que se espera que la escuela retome las clases el lunes.

La Técnica 1 sigue con problemas

Por otro lado Suteba confirmó que la Escuela Técnica Nº 1 (ex Colegio Industrial) sigue con problemas; y además de los inconvenientes en materia de infraestructura, ahora se le sumó deficiencias en su red de gas, tal como fue advertido el lunes pasado.

Un gasista matriculado sigue verificando la red en el colegio técnico; una tarea que llevará mucho tiempo y es por ello que, de forma preventiva, la empresa Gas Natural Fenosa colocó un cepo en la red.

Cabe señalar que las clases en el Industrial siguen suspendidas desde el lunes pasado por decisión del Consejo Escolar en consenso con el gremio docente de Suteba.

“Sin gas, semejante edificio no se puede calefaccionar y tampoco podrá funcionar el servicio de cocina. Y hasta ahora se han controlado algunas escuelas que tienen toda su instalación por afuera, es decir no empotradas en la pared. No sabemos qué sucederá con aquellas escuelas que tienen los caños embustidos en la pared las cuales, en su mayoría, datan de muchos años”, evaluó el secretario general de Suteba local, Cristian Poli.