Dos carreras en Alemania y el Panamericano en México, los objetivos de Tomas Contte

Tomas Contte está a pocas horas de emprender un nuevo viaje al exterior integrando el seleccionado nacional de ci clismo. Primeramente viajará a Alemania donde competirá en dos carreras UCI con punta-je y casi inmediatamente se tras-ladará a la ciudad de Aguas Calientes, en México, donde intervendrá en el Campeonato Panamericano de Ciclismo.

Ayer por la mañana Tomas recibió a Diario La Voz en su hogar para hablar de su presente y de sus proyectos a corto y lar go plazo.

“Tendremos dos competen-cias UCI que servirán para su mar puntos para las Copas del Mundo y cerquita de esas carre ras viajamos a México, donde tendremos el Campeonato Pa-namericano…”

P: ¿En que país tendras las carreras UCI en Europa?

R: “Tenemos dos carreras en Alemania, y luego ya iríamos a México, en la ciudad de Aguas Calientes, que será el Panamericano…”

P: Con respecto al Panamericano, ¿en que fecha será el torneo? Y ¿en que pruebas estarás presente vos?

R: “El Panamericano será una semana después de lo de Alemania y nos vamos directo. Y yo estaré corriendo la Omnium, la Madison y Persecución por Equipos…”

P: Todo esto que estas lle vando a cabo siempre es pensando en los Juegos Olímpi-cos de 2020 ¿es así?

R: “Claro, para poder clasi ficar a los Juegos Olímpicos primero debo clasificar a las Copas del Mundo, ir al Mundial este año para después empezar a pensar en una clasificación a los Juegos ya que todo lo que es Copas del Mundo y Mundiales es lo que te otorga puntos para los Juegos Olímpicos…”

P: Tomy, ¿estas conforme como se viene desarrollando tu carrera hasta ahora?

R: “Sí la verdad muy conforme. Viene bastante bien, ya que este año tuve algunas carreras UCI donde me pude meter ahí adelante. Este año también ya tengo los puntos de las Copas del Mundo ante-riores, si bien no fue bueno el rendimiento en las Copas siguen estando esos puntos asi que este año se va a hacer mucho mas tranquilo para cla-sificar que el año anterior…”

P: Aparte de estas carreras UCI en Alemania y el Paname-ricano en México ¿Cómo viene proyectado tu semestre hasta fin de año?

R: “Despues del Panamericano tendré un descanso. Y ya luego empezaremos la puesta a punto para las Copas del Mundo que la primera se rá en Francia y la segunda en Canada. Luego vendría otro descanso para otra vez pre pararme pensando en el Mundial que sería en marzo del año próximo…”

P: Con tantos viajes al exte rior y pensando en tu futuro ¿estas estudiando idiomas?

R: “No, únicamente ingles estudie cuando era mas chico. Así que con el ingles ya me arreglo bien. Y tenía pensado estudiar italiano que es un idio ma que me gusta…”

P: Pensando en tu futuro, ¿se te cruzó por la cabeza en algún momento radicarte en Europa para seguir compitiendo en el más alto nivel?

R: “Sí, bueno antes de los Juegos Olímpicos ya tendría que estar integrando algún equipo europeo para correr en ruta, que es lo que me dara el ritmo en la pista. Así que esperemos que en estos años ya me pueda ir a radicar allá..”