El refuerzo policial contra motochorros no llega a Zárate

Una vez el intendente Cáffaro planteó una duda revestida de chicana política hacia el gobierno de Cambiemos, “Zárate, para algunas cosas, pertenece al Conurbano pero para otras no”, criticó el jefe comunal refiriéndose al retiro de la empresa Aysa de su operación en Zárate y su posterior circunscripción al Partido de Escobar, fijando a aquel partido como “límite” del Conurbano por Ruta Panamericana hacia el norte.

En materia de seguridad, hoy pareciera que esto vuelve a repetirse ya que la gobernadora anunció un importante refuerzo de policías para desarrollar controles en la vía pública y evitar delitos bajo la modalidad de “motochorros”.

El refuerzo policial alcanzará a 29 partidos del Conurbano; Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Hurlingham, Ituizangó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

El gobierno bonaerense enviará a más de 12 mil policías, “donde la inseguridad es uno de los principales problemas”. En rigor, los policías llevarán a cabo “operativos continuos y sorpresivos a motociclistas y automovilistas para desalentar y combatir los delitos”. Los controles cubrirán “vías de acceso rápidas, las llamadas zonas calientes y lugares donde se desarrollen actividades comerciales y bursátiles”.

Formarán parte de estos operativos miembros del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) con motos bitripuladas y de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), Infantería, Caballería y grupos pertenecientes a Drogas Ilícitas y Policía en función judicial. Los registros en la vía pública se realizarán en conjunto con personal de la Dirección de Tránsito de cada municipio, quienes tendrán a su cargo el acarreo de aquellos vehículos que no cumplan con las normativas para circular.

Se asegura que otro de los objetivos, además de prevenir y combatir el delito, “se busca controlar el parque automotor y poder prevenir otro tipo de delitos –como narcotráfico- con la mayor presencia policial que, a su vez, fomenta la cercanía y la confianza de los vecinos”, expresaron desde el gobierno.

“Escobar no está exento del problema de los motochorros por lo tanto nos sumamos con entusiasmo a la nueva tarea de prevención que desarrollará el gobierno provincial, ya que por más que venimos trabajando intensamente somos concientes de que existen sectores del partido muy sensibles a la delictualidad. Creemos que el programa será efectivo para bajar la tensión y mejorar la seguridad de la Provincia en general y de nuestro distrito en particular”, explicó el intendente peronista de Escobar, Ariel Sujarchuk.

Finalmente Zárate y Campana no ingresaron dentro de este plan pese a que diariamente se verifican y denuncian delitos de motochorros; y de la misma manera diferentes delitos vinculados al narcotráfico en una ciudad denominada “la puerta al Mercosur”.