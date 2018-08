La Cooperadora organiza un evento para terminar obras en el patio

Ex alumnos y ex docentes del Colegio Nacional, hoy Unidad Académica Zárate, se encuentran transitando un año muy emotivo de reencuentros y reuniones con sus ex compañeros de secundaria en virtud de que la histórica escuela cumple 75 años.

Es por ello que la asociación cooperadora, por su parte, está organizando un evento en el propio colegio el próximo 26 de octubre.

“Estamos invitando a las personas que han pasado por las filas del colegio para que se sumen a organizar un evento para toda la ciudad. Esto se hará el viernes 26/10 en el colegio, se abrirán las puertas del colegio a todos los zarateños desde las 12 horas para disfrutar de espectáculos musicales y de un patio gastronómico con el objetivo de juntar fondos y poder terminar un viejo anhelo, concluir la obra del patio y el escenario”, anunciaron desde la asociación cooperadora.

Es por ello que lanzaron una convocatoria a todos los ex alumnos, ex docentes, ex directivos y a toda la actual comunidad educativa del colegio, a una reunión el próximo jueves 16 de este mes, a las 18:30 horas, en el mismo colegio. “La idea es que todos los interesados en colaborar y organizar este evento traigan propuestas, ideas y lo que tengas ganas de hacer ese 26 de octubre; ya que podemos charlar y decidir entre todos qué propuesta presentaremos. Pensamos conformar una subcomisión para organizar este evento durante los próximos meses”, explicaron desde la cooperadora; la cual cuenta con el apoyo y el aval de la dirección de la secundaria Nº 4. “Queremos hacer algo diferente; por ejemplo ese 26 de octubre tomar clases con ex docentes u organizar alguna actividad con preceptores y directivos que se acerquen a pasar una tarde distinta. La idea es abrirle las puertas a todos los ciudadanos, a que acerquen al colegio para ver cómo está hoy la escuela y que promociones enteras vuelvan a pisar el colegio, para revivir y recordar esos gratos e inolvidables años pasados en el querido colegio nacional”, concluyeron.

Para mayor información se podrán comunicar al facebook de la entidad; “Asociación Cooperadora Colegio Nacional de Zarate” o por email a: cooperadora.nacional@hotmail.com