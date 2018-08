Nuevos cruces tras la declaración de la emergencia sanitaria

La diputada bonaerense Patricia Moyano se refirió al cierre del predio “Concaro” y cruzó duramente a los dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) del distrito, expresando que “aparecen cuando hay basura de por medio” y agregó que, “cuando se trata de los problemas que enfrenta la alianza Cambiemos a nivel nacional y provincial, la esconden debajo de la alfombra y ante la emergencia de nuestro distrito la desparraman para todos lados”.

En el marco de una investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Campana, se allanó y clausuró el predio donde Campana y Zárate depositan los residuos domiciliarios, lo que generó las quejas de la oposición al gobierno municipal de Osvaldo Cáffaro.

En ese marco, la legisladora bonaerense del PJ mostró su fastidio por lo que consideró un “permanente chicaneo de los radicales zarateños que se hacen los distraídos ante el vaciamiento del programa nuclear argentino, los centenares de despidos consecuentes, el deterioro de la calidad de vida producto de la inflación y la desmesura tarifaria; pero aparecen con críticas cuando el municipio necesita apoyo”.

Moyano sostuvo que “el intendente, desde el 2008 comenzó el diseño del Plan Girsu, un desarrollo ambicioso pero en el que hubo que ir dando pasos lentos hacia la solución de una cuestión compleja de la que en verdad hasta ese momento nadie se había ocupado”.

Agregó que “la imposibilidad de contar con la propiedad del predio, impidió que accediéramos a créditos internacionales y hubo que transitar ese espacio cumpliendo numerosas contingencias”.

“Arrancó de cero –dijo- y cualquiera –mucho más aún la dirigencia radical- puede ver en detalle el trabajo realizado y que seguramente seguirá desarrollando el municipio, tal como lo hace con otros temas y a pesar de la profunda crisis económica y social que transitamos”, puntualizó la diputada bonaerense.

LAS CRITICAS

Desde la UCR-Cambiemos publicaron días atrás una solicitada en LA VOZ en la que cuestionaban al Municipio por este tema. En tanto, la presidente del bloque de Cambiemos en el Concejo Deliberante, María Elena Gallea, opinó al respecto.

“El 2 de enero de este año le hemos solicitado al gobierno de Osvaldo Caffaro, a través de una nota protocolar una copia del contrato realizado con la empresa Agrotécnica Fueguina. La misma fue recibida el 3 de enero y hasta el día de hoy no hemos tenido información alguna”, dijo la edil.

Gallea también resaltó que “el viernes pasado en la reunión con los presidentes de bloques y el intendente Osvaldo Caffaro, volví a insistir con dicho pedido al presidente del concejo Ariel Ríos, lamento que hasta el día de hoy no obtuvimos ninguna respuestas”.

“Tal cual lo expresó la diputada París en declaraciones periodísticas, nuestro bloque desde el 2013 y hasta la actualidad buscó respuestas por parte del ejecutivo municipal para terminar con esta problemática que afecta la salud y el bienestar de los vecinos”, agregó la concejal.

Al finalizar la Edil expresó que “junto al equipo de la diputada creemos que no debemos olvidarnos del pasado. Cuando el estado municipal no puede dar explicaciones, o no brinda la información necesaria, algo no está bien, y nosotros como legisladores locales debemos velar por los intereses de los zarateños”.