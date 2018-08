En Campana funcionará el servicio de emergencias SAME y también podría desembarcar en Zárate

El intendente de Campana, Sebastián Abella, confirmó la inminente puesta en marcha del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en la vecina localidad.

Además entregó folletos que explican el funcionamiento de este nuevo servicio de emergencias y adelantaron que en los próximos días, desde la aplicación Alerta Campana, se tendrá la opción de dar aviso al SAME ante cualquier situación de urgencia o emergencia.

Posible desembarco del SAME en Zarate

En el mes de marzo el intendente Osvaldo Cáffaro deslizó la posibilidad que el SAME también llegue a Zárate; por lo tanto no es una novedad sino un proceso iniciado por la propia gobernación para convencer a todos los intendentes del segundo anillo del Conurbano tras la puesta en funcionamiento del SAME en marzo del 2017 para toda la provincia.

La propuesta del gobierno bonaerense es ofrecerlo a los municipios sin cargo por un año, el segundo año aportando el 50% del costo del servicio y en el tercer año ya deberían hacerse cargo las comunas que lo aceptaron como sistema de emergencia.

Actualmente funciona en más de 63 municipios de la provincia y es el primer sistema de emergencias del Estado bonaerense que brinda atención primaria en la vía pública y garantiza que los pacientes reciban atención de calidad a tiempo

En una primera etapa de ejecución, el programa llegó a 20 municipios, se entregaron 140 ambulancias y se creó un equipo de atención de 2.500 personas beneficiando a 7 millones de bonaerenses. En tanto, se encuentra en una segunda etapa en la cual se está ofreciendo a las diferentes comunas que aún no forman parte de este sistema, como es el caso reciente de Campana quien ya fue incluido oficialmente en el listado de distritos bonaerenses.

Respecto a Zárate, el servicio médico que actualmente se está desarrollando es el SEMU mediante un convenio con Bomberos Voluntarios que se inició el primero de diciembre de 2014. El municipio financia el servicio y los bomberos lo administran y operan.

Según la ordenanza 4329, que regula actividades del Servicio de Emergencia Municipal, plantea un contrato temporal de dos meses que se va prorrogando.

El SEMU presta servicios de cobertura de emergencias médicas, un máximo mensual de 60 traslados de urgencia desde las Unidades Sanitarias de la ciudad de Zárate hacia el Hospital Zonal de Agudos Virgen del Carmen u otro centro de atención de la salud de la ciudad; y la cobertura de hasta cinco espectáculos públicos y/o eventos organizados por la municipalidad por mes. Por lo tanto, y en caso de que Zárate se incorpore a este sistema, se debería rescindir el convenio con Bomberos Voluntarios.