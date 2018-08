Adjudican una importante obra de desagües pluviales

Unos 40 millones de pesos invertirá el Ejecutivo municipal para extender el Parque Urbano y que definitivamente se transforme en un pulmón verde para la ciudad y en un paseo recreativo para toda la comunidad.

Hace casi diez años que el Ejecutivo municipal viene realizando tareas de parquización en todo el antiguo cañadón del ex ferrocarril Urquiza bajo la denominación de Parque Urbano.

La Fase 1 del proyecto se culminó y la 2, entre Gallesio y Lavalle, está en vías de terminarse, con varias obras complementarias y de parquización que aún no se concluyeron como el centro de transferencia de calle Rawson.

Luego se encuentra la Fase 3, de Lavalle hasta Justa Lima, y la 4 de Justa Lima hacia el río.

El año pasado el secretario de Hábitat, Infraestructura y Planificación municipal, Claudio Rodríguez, anunció que encararían otra fase del Parque Urbano hacia el río; desde Lavalle hasta Justa Lima en lo que denominan Fase 3. “Se trata de un proyecto signado por la remodelación y puesta en valor de la vieja estación, donde hoy funciona la Casa de la Juventud”, había adelantado el ex funcionario municipal.

Pero primero, y antes de parquizar, el Ejecutivo plantea realizar una importante obra de desagües pluviales para mejorar el escurrimiento del agua del oeste y hacia “El Bajo”.

Se trata de una obra millonaria que ya se licitó y adjudicó a una empresa de Chivilcoy tras ganar la licitación pública municipal.

En su momento habían pedido al gobierno provincial financiamiento para desarrollar tal obra pero ante la negativa del Ejecutivo bonaerense decidieron comenzarla con fondos municipales.

La zona de trabajo será el cañadón entre Lavalle y Justa Lima; y de acuerdo al proyecto original se entubará toda la zona, se planificarán saltos de agua y se construirán cámaras en función de que el agua no baje como un torrente hacia Villa Florida.

Al mismo tiempo, y a nivel de la calle, el Ejecutivo municipal licitó la doble mano de avenida Mitre, el cual se transformará en un boulevard.

Para varios funcionarios municipales se trata de la obra hidráulica más grande de los últimos años, ya que evitará que El Bajo de inunde y remediará los desagües pluviales de toda la zona oeste mediante canales entubados.

Es por ello que estiman que este mes o el mes entrante comiencen las obras en este sector central de la ciudad.