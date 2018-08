Decomisan cocaína en Brasil en un cargamento proveniente de un puerto de Zárate

En el puerto brasileño de Santos, uno de los más grandes del mundo, detuvieron a Toño Castillo, según fuentes de la investigación, uno de los mayores proveedores de droga en el norte argentino; en tanto, la Policía Federal dio a conocer el secuestro de un cargamento millonario de cocaína.

El diario salteño El Tribuno si bien no confirmó que parte del millonario decomiso en el puerto brasileño haya pasado por Salta, no descartó esa posibilidad. Según el mismo medio, de dos de los contenedores que fueron contaminados -es decir llevaba la droga-, uno se embarcó en Zárate y el otro en Montevideo, Uruguay. El que salió de nuestra ciudad llevaba siete bolsas de arroz con la sustancia blanquecina. Al parecer, los estibadores que estarían implicados en el transporte de cocaína en contenedores habrían utilizado la técnica conocido como “gancho ciego” o “rip off”.

Según la fuente, habría trabajadores portuarios de la ciudad de Zárate, en Buenos Aires o estibadores que estarían involucrados.

Los investigadores tratan de establecer cómo y por qué ruta llegó esa parte de la droga al puerto de Zárate, en ese marco investigativo no descartan ninguna hipótesis, incluso el paso por Salta, paso de acopio y almacenamiento de la droga que luego será girada hacia otro punto del país para volver a almacenarse, mientras los carteles preparan el transporte internacional a los grandes centros narcos, ya sea hacia Estados Unidos o diferentes puntos del Viejo Continente, donde el valor de la sustancia es varias veces superior.

La cifra que llevan incautada hasta el momento en ese puerto internacional de navíos en lo que va del año ya es récord en materia narco.

El cargamento estaba en un buque italiano donde autoridades brasileñas decomisaron 1.322 kilos de cocaína que procedía de la Argentina. “La droga estaba dividida en 1.202 tabletas distribuidas en 41 bolsas”, en dos contenedores embarcados en el navío “Grande Francia”, de pabellón italiano, precisó un comunicado de la aduana brasileña.

En lo que va del año se incautaron 13.518 kilos de droga en 27 operaciones en el Puerto de Santos, el mayor de América Latina, una cifra récord que supera los 11.539,69 kilos aprehendidos en todo 2017, precisó la aduana.