Sin acuerdo por los despidos

El primero de agosto el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto gremial surgido a partir de los más de 200 telegramas de despidos enviados por parte de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA); algo que derivó en la organización de todo el movimiento obrero local que incluyó acampe en la rotonda y movilizaciones en la ruta.

Sin embargo no se trató de una conciliación obligatoria habitual, en los márgenes legales antes vistos, donde se vuelve el conflicto a “foja cero”; en este caso la particularidad de la medida contempla que se retomen las tareas en las centrales nucleares y al mismo tiempo no establece la reincorporación de los empleados.

En las últimas horas, el propio sindicato de Luz y Fuerza Zona del Paraná confirmó que aún no llegaron a un acuerdo y que se encuentran a la espera de la próxima audiencia prevista para el miércoles 15 a las 12 horas.

Cabe señalar, por otro lado, que el Sindicato de Luz y Fuerza de Zárate calificó como “ilegal” la medida de la cartera laboral nacional que sólo beneficia a la empresa, pues sanciona a las organizaciones gremiales por medidas de lucha, pero no retrotrae despidos.