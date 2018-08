El árbitro Yamil Possi dirige UAI Urquiza – Defensores

En la tarde de este domingo a partir de las 15.30 horas en Villa Lynch y frente a la UAI Urquiza será la primera ocasión que el árbitro Yamil Possi dirija un encuentro de CADU en los torneos de ascenso de la AFA.

El domingo Possi estará secundado por los asistentes: Cristhias Martínez Cuenca y Lucas Pardo.

– Mañana comienza la segunda Jornada

La primera fecha del Campeonato de Primera “B” Metropolitana temporada 2018-’19 empezará hoy viernes 17 y finalizará el próximo martes 21, con esta programación de encuentros y árbitros:

– Hoy viernes 17 – 15.30 hs: Barracas Central vs. Sacachispas FC (árbitro: Lucas Comesaña).

– Mañana sábado 18 – 13.05 hs (TV): Deportivo Riestra vs. Comunicaciones (Mauro Biasutto De Vicenzo); 13.15 hs (TV): San Miguel vs. All Boys (Gonzalo López Aldazabal); 15.30 hs: Flandria vs. Justo José de Urquiza (Germán Bermúdez); y 17.05 hs (TV): Atlanta vs. Tristán Suárez (Sebastián Bresba).

– Domingo 19 – 15.30 hs: UAI Urquiza vs. CADU (Yamil Possi).

– Lunes 20 – 15.30 hs: Deportivo Español vs. Talleres de Re-medios de Escalada (Amético Monsalvo); San Telmo vs. Fénix (Lucas Di Bastiano); y 21.05 hs (TV): Estudiantes de Buenos Aires vs. Almirante Brown (José Carreras).

– Martes 21 – 21.05 hs (TV): en cancha de Sportivo Italiano, Acassuso vs. Colegiales (Ignacio Lupani).

Se recuperan los dos lesionados

El mediocampista de CADU, Emmanuel Cáceres con-tinúa evolucionando favorablemente luego del golpe en el partido frente a Godoy Cruz en el partido por la Copa Argentina y esta semana retomó la actividad en forma diferenciada.

Por su parte el delantero Mateo Escobar fue operado el miércoles con éxito de los meñisco de su rodilla derecha y ahora comenzará la etapa de rehabilitación.