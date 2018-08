“La compra y venta de inmuebles está parada”

“Con la suba del dólar, el mercado inmobiliario está enfermo”, declaró el mes pasado el vicepresidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, José María Sacco.

En esta línea el titular del Colegio de Martilleros Públicos de Zárate- Campana, Carlos Terragno, advirtió que la zona ha dejado de ser “una isla” y que la crisis y las medidas económicas tomadas por el gobierno impactan de lleno en el sector inmobiliario.

“Antes Zárate y Campana eran consideradas una isla que se encontraba aislada de todos los cimbronazos económicos; pero hoy la crisis llegó; quizás con menos fuerza que en otras ciudades pero se torna más que evidente”, expresó Terragno.

Respecto a la compra y venta de inmuebles fue tajante; “este rubro está paralizado. No hay prácticamente operaciones debido a que no hay créditos hipotecarios, la gente no puede conseguir dinero para alcanzar una propiedad. Y existe una máxima en el sector; cuando el dólar sube, la venta baja. Otro factor son las altas tasas de interés que hacen pensar a más de uno en poner la plata en plazo fijo antes que en una propiedad”, consideró el presidente del colegio de Martilleros del departamento judicial Zárate- Campana.

“Humildemente les voy a dar un consejo a todas las personas que optan por el mercado financiero y no por adquirir un inmueble, en este país todo es cíclico y esto ya sucedió antes; no apuesten a la Patria Financiera, apuesten a ladrillos. El mejor negocio de este país fue, y es, el ladrillo ante tanta volatilidad. El mercado financiero es para los grandes grupos económicos que saben manejar ese rubro”, evaluó Terragno.

En este sentido también incluyó a los emprendimientos inmobiliarios que son financiados por un fideicomiso y comercializados por inmobiliarias. “La construcción de torres o edificios como emprendimientos inmobiliarios también se frenaron por la incertidumbre respecto al precio general de los materiales de construcción; el problema es que no se sabe cuánto valdrán las cosas mañana”, agregó.

El mercado de alquileres en una “meseta”

En cuanto a los alquileres el martillero indicó que se encuentra “en una meseta”; la demanda y la oferta se equilibraron y anticipó una tendencia a que bajen los precios de los alquileres a futuro. “Aquí el problema no es el precio en sí del alquiler ya que el rubro inmobiliario es muy transparente y el mejor ejemplo de cómo se maneja la oferta y la demanda. Lo que no hay son inmuebles; no existen en Zárate y Campana viviendas habitables, o sea en buenas condiciones, y ociosas”, explicó el vicepresidente del colegio. “Siempre que hablan del precio de los alquileres repito lo mismo, que ya lo he planteado anteriormente al referirme a Zárate y Campana como una isla. Más allá de que la crisis nos alcanzó ambos Partidos son muy especiales porque aún hoy hay empleo, hay posibilidades de trabajar, entonces muchas personas se radican en Zárate o Campana. Sin embargo no hay propiedades. A las inmobiliarias de cada uno de los que conformamos la comisión directiva; asisten misioneros, correntinos y entrerrianos que estudian en la Escuela de Cadetes de Prefectura Naval o vienen a tratar de conseguir empleo en la región. En Campana nos encontramos con cordobeses, riojanos y chaqueños; hasta venezolanos que vienen a probar suerte al país y recalan a la zona. Por esta situación particular Campana y Zárate son ciudades caras en comparación a otras localidades porque aún hoy, y en esta situación macroeconómica, hay empleo; pero no hay viviendas. Entonces el precio de los alquileres resulta más caro”, detalló Terragno.