Sergio Candy celebra sus 40 años con la música

Al cantante Sergio Candy se presentará este sábado en Estación Lacroze (Mitre y Alem) en el marco de la celebración de su 40º aniversario con la música.

Las primeras incursiones de Sergio Candy en la música, tuvieron lugar en el Coro Juvenil de Parroquia Nuestra Señora de Lujan. Años más tarde, conformó “El Trío Descontrol”, con Fabián Mangiantini y Néstor Villarruel; durante la década del ’80, integró junto a Oscar Gabutti y Carlos Nubile, “Las Voces del Encuentro”, para luego dar paso al Grupo Vida, con David Faina, hasta finalmente lanzarse como solista, llegando los ’90, junto Jorge Noguera, Cristian García Rosales, Walter Noguera, Fausto Piccoli. “Hemos recorrido todo el país durante estos cuarenta años”.

Sergio sostiene que “artista se nace, no se hace”, y agrega que “lo importante es transmitir algo al público”. Durante su trayectoria, recorrió géneros musicales como el folclore, melódico y tango, entre otros, interpretando grandes obras del cancionero popular.

“Lo más importante no es llegar, sino mantenerse. El público es el termómetro siempre”, cuenta el artistas que recorrió escenarios en distintos puntos del país, como Baradero, Mar de Ajó o Cosquín, así como también el exterior.

“La música saca las arrugas del alma, nosotros no morimos nunca, porque siempre quedamos grabados. El artista se va de gira, no se muere. Tenemos la posibilidad de entrar en el corazón de la gente y sacar la tristeza, o darles alegrías”, sostiene.

Con gran entusiasmo, Sergio Candy cuenta que el próximo 24 de diciembre, cantará la Misa Criolla en la Parroquia María de Nazaret, en Villa Fox, gracias a la invitación del Padre Darío y la coordinación de Mario Blanco. “Para mí es un honor, con eso cerramos la historia. No es que me despida, porque los artistas no morimos nunca”.

Por último, este sábado, desde las 22 horas, Sergio se presentará en Estacion Lacroze para festejar sus cuatro décadas con la música. Lo acompañarán Jorge Noguera y Walter Noguera en guitarras, y Cristian García Rosales en piano, donde interpretará, según adelantó, los grandes éxitos populares que han conformado su repertorio durante estos años.