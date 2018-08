El Coro Mixto Amigos de la Música y sus 50 años

Se creó el 11 de Septiembre de 1968, con el nombre de Coro Amigos de la Música. Después de diez años cambia su nombre como se lo conoce actualmente: Coro Mixto Amigos de la Música.

Su creador y primer director fue el Mtro. Juan Carlos Ayelo, quien lo dirigió hasta Julio de 1971. Desde entonces hasta noviembre de 1991 fue dirigido por el Mtro. Carlos E. Borda y desde esa fecha hasta el presente su directora es la Mtra. Iris M. Cristaldo.

Su primera presentación en público fue el 21 de Mayo de 1969 en el Club Argentino, desde entonces se convirtió en el precursor de la actividad coral en nuestra ciudad, donde los que amaban el canto integraban sus filas, así, muchos de los integrantes descubrieron su vocación como solistas, y los solistas que querían mejorar su voz concurrían a perfeccionarla.

El Coro Mixto Amigos de la Música ha intervenido en Zárate en innumerables actos privados y públicos, en escuelas primarias y secundarias, Asociaciones culturales, iglesias, radios, teatros, casamientos, etc.

En la C.A.B.A. ha tenido destacadas presentaciones en el Centro de Divulgación Musical, el Teatro Gral.San Martín, Teatro Nacional Cervantes, Auditorio de L.R.A. Radio Nacional, Auditorio de la Fundación PROMUSICA, Casa de la Provincia de Buenos Aires, Museo Roca de la Recoleta, Auditorio José Hernández de Villa Ballester, Fundación San Telmo, Teatro Luz y Fuerza, Canal 7 de T.V., Asociación Musical de General Pueyrredón, Museo Carnacini de Villa Ballester; en Luján ha actuado en la Basílica Nacionalde Luján y en el Museo de Bellas Artes.

Ha participado en innumerables Festivales y Encuentros Corales en las ciudades de: Baradero, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General Pueyrredón, General Rodríguez, Ingeniero Maschwits, José C. Paz, Luján, Ituzaingó, Suipacha, Mercedes, Palomar, Pergamino, San Antonio de Areco, Pérez Millán, 25 de Mayo, Saladillo, General Arenales, Robert (Lincoln), Magdalena, La Plata, Berisso, San Vicente, Villa Ramallo, Presidente Perón (ex Guernica), Brandsen, Moquehuá, Castelli, Pergamino, Villa Devoto, Colón (B.A.), Lobos, General Las Heras, Riestra, Pilar, San Andrés de Giles, San Pedro, Haedo, Hurlingham, Ezeiza, Salto Argentino, Roque Pérez, Villa Gesell, Basavilbaso (E.R.), Diamante (E.R.), Gualeguaychú (E.R.), Río Tercero (Cba.), Ciudad Capital de Formosa.

Participó del Primer Festival solidario en ayuda a las víctimas del terremoto en el Perú en Julio de 1970, siendo esta la primera oportunidad que cantó en el Teatro Coliseo.

En los años transcurridos ha participado de distintos actos solidarios para Cooperadoras Escolares, Comedores, Bomberos Voluntarios, peñas a beneficio.