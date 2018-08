“Desde abril de 2016 venimos teniendo pérdidas de miles de puestos de trabajo en el sector nuclear”

En la tarde de ayer, cientos de vecinos se sumaron a la jornada de protesta cultural realizada por la multisectorial gremial en la Rotonda de Zárate, donde se brindaron shows musicales y juegos para los chicos.

Con un festival artístico y popular, el frente intersindical que reúne a decenas de sindicatos y organizaciones sociales de la región, volvió a manifestarse contra los despidos en Atucha y pedir por la reincorporación de los trabajadores que perdieron sus puestos laborales.

Desde el año 2016, cuando se registraron los primeros despedidos de la construcción en el sector nuclear, la rotonda de ingreso a la ciudad comenzó a configurarse como espacio conquistado por el reclamo de los trabajadores. “En defensa del empleo; Por trabajo digno; Por obras públicas; Por la salud pública y gratuita; Por la educación pública y con edificios en condiciones; Por la soberanía energética y alimentaria; Por la libertad de prensa y por un país inclusivo” eran algunas de las consignas reflejadas ayer, que contó con una masiva concurrencia a pesar del intenso frío.

Allí, se pudo ver a dirigentes de Suteba, Uocra, Luz y Fuerza Zárate, SUPA, Ate, Municipales de Campana, Ladrilleros y de los gremios que componen el CEL (Centro de Estudios Laborales), así como también de distintas organizaciones sociales.

Sobre el cierre de la jornada, varios referentes sindicales tomaron la palabra sobre el escenario, para dirigirse a las personas que se encontraban en el lugar. Tania Caputo (Suteba), fue la primera en realizar su alocución, destacando el rol de las mujeres en la lucha que lleva adelante el sector trabajador: “Sabemos lo que implica familiarmente padecer la desocupación, sabemos las mujeres lo que significa cuando falta el trabajo en nuestras casas, y tenemos que sacar fuerzas de donde no hay para hacerle frente a la desocupación”.

“En esta unidad se está sellando el sueño colectivo de construir un proyecto de país, donde no nos lleven a la miseria; aquí vamos a estar luchando y demostrando que hay que ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace”, agregó la dirigente.

Por su parte, el titular de Uocra Zárate, Julio González, también dirigió unas palabras, donde reivindicó la unidad lograda a partir de la crítica situación laboral que registran distintos sectores. En esta línea, manifestó: “Esto es una jornada de protesta a este gobierno nefasto, que lo único que ha traído desde que asumió, es pobreza y tristeza al pueblo trabajador. Desde abril del 2016 venimos teniendo pérdidas de miles de puestos de trabajo en lo que respecta al campo nuclear, y sin ninguna alternativa laboral para los compañeros”.

En la misma sintonía, González expresó: “Jamás me voy a rendir ante la lucha, no estoy dispuesto a repartir pobreza entre mis compañeros, por eso estoy dispuesto a denunciar cueste lo que cueste, no importan las amenazas, las facturas, no voy a claudicar. Lo que estoy haciendo acá es lo que deberían estar haciendo todos los dirigentes, que tenemos la posibilidad, por decisión de los trabajadores, de ser la voz de cada uno de ellos y de su familia. Más tarde que temprano vamos a ser miles, en este lugar donde la clase trabajadora decidió llevar su lucha. Cuando logremos esa conciencia de clase, cuando todos entendamos quienes somos los trabajadores y quiénes son los que nos gobiernan, que para los únicos que piensan, es para esa clase concentrada. La única alternativa que le deja este gobierno a los trabajadores, es la lucha en la calle”.

En el lugar también estuvieron presentes dirigentes provinciales de distintos gremios, que se acercaron a acompañar el reclamo de los trabajadores, y la jornada de actividades para las familias. En el predio ubicado frente a la rotonda, donde antiguamente funcionaba una estación de servicios, se colocaron juegos para los chicos y distintos atractivos para lograr que la propuesta llegara a toda la familia, mientras que sobre el espacio verde de la rotonda, realizaron sus presentaciones distintos artistas musicales que amenizaron parte de la mañana y la tarde.