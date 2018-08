Importante movilización de limeños en la Panamericana

La Asociación para la Autonomía de Lima (APAL) organizó su tercera movilización a la Ruta Panamericana en lo que va del año y según lo evaluado por los organizadores tras el reclamo, fue la vez más importante de las últimas tres por la gran cantidad de vecinos limeños que se comprometieron con la causa.

Tal como estaba previsto, cientos de vecinos limeños se movilizaron hasta la Panamericana, a la altura del kilómetro 103, para reclamar que la Cámara de Diputados de la provincia trate el expediente ingresado por la Asociación para la Autonomía de Lima (APAL) a fines del año pasado. Además piden que la gobernadora les otorgue una audiencia dado que ya la pidieron pero hasta el momento no fue aceptada.

“Notamos que la gente está muy comprometida con el reclamo; como señal de esta situación es que muchos vecinos nos acompañaron. Luego los automovilistas, en la ruta, entendían nuestro pedido. Siempre aclaramos que el objetivo no es molestar a los turistas que regresan de sus escapadas de fin de semana largo, nuestra misión es que nuestro reclamo se escuche y hoy no está siendo escuchado. Ni los legisladores ni la propia gobernadora nos atiende, pese a que ya hemos pedido audiencias con ella en diferentes oportunidades”, expresó el titular de la Asociación para la Autonomía de Lima (APAL).

En este sentido, Vulich aclaró que nunca se interrumpieron los dos carriles de la autopista. “Cumplimos con nuestro acuerdo con las fuerzas de seguridad de interrumpir un solo carril”.

Lo que sucedió finalmente es que grandes colas de automóviles se agolparon en torno al kilómetro 103, con muchas personas que regresaban de Córdoba y de otros destinos turísticos; además del tránsito habitual de la ruta.

Y fue tal el caos generado que muchos medios nacionales informaron que el tránsito se desviaba por Baradero, por la Ruta 41 hacia la 8, luego retomaban la Ruta 6 y nuevamente la Panamericana para reencauzar todo el tráfico atascado. Este operativo de desvío se efectuó para que evitar más embotellamiento de coches.

“Hace trece años que no tenemos ninguna respuesta pero tenemos el acompañamiento de todos los vecinos y vamos a seguir con este tipo de iniciativas. De hecho la próxima concentración y movilización la haremos en La Plata, frente a la gobernación”, adelantó el titular de APAL.

Respecto a la movilización fue mucho más importante que otras oportunidades porque contó con la presencia de artistas que acompañaron y remarcaron el reclamo.

Por último, los organizadores destacaron el espíritu familiar de la jornada pese al frío. Finalmente cerca de las 18:30 horas, y luego de más de tres horas, los vecinos se desconcentraron y regresaron a la ciudad. El tránsito fue reordenándose y tomando su ritmo habitual hacia la noche de ayer.