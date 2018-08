Otra semana de paro en universidades nacionales

Los docentes universitarios de todas las casas de altos estudios del país iniciarán hoy martes una nueva semana de paro en rechazo al aumento salarial del 15% ofrecido por el Gobierno al argumentar que la oferta se encuentra “muy por detrás de la inflación”.

En tanto, Ricardo Mozzi,como Paritario Nacional Titular de la Asociación Gremial Docente de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT), informó que “se está realizando una medida conjunta con todas las asociaciones gremiales que nuclean a los docentes universitarios (Fagdut, Ctera, Uda, Conadu, Fedun y Conadu Histórica, conformando el Frente Gremial Universitario) y reafirmados por la Comisión Ejecutiva de FAGDUT (único gremio con personería Gremial en la Universidad Tecnológica Nacional), consistente en un paro con cese total de actividades del 21 al 24 de Agosto de 2018”.

Por otra parte, explicó que “esta acción fue tomada dado que a la fecha, sólo se han realizado tres reuniones de la Mesa de Negociación Salarial, 23 de Abril, 13 de Mayo y 13 de Agosto. En la primera de ellas se dio inicio a las negociaciones correspondientes a las paritaria: Marzo 2018 – Febrero 2019 y dónde la Secretaria de Políticas Universitarias Danya Tavela presentó una oferta de recomposición salarial del 15% distribuida de la siguiente manera: 2% retroactivo al mes de abril; 2% a partir del 1 de junio; 5% a partir del 1 de agosto y 6% a partir del 1 de diciembre; cuya oferta fue rechazada en forma unánime por todas las asociaciones gremiales. En la segunda oferta salarial se mantuvo el techo del 15% y cuya distribución era la siguiente: 4% en mayo; 5 en agosto; 3% en noviembre y 3% en diciembre, cifras no acumulativas y sin cláusula gatillo. En la última reunión se ofreció un 5 % en Mayo (ya efectivizado), un 5,8 %, no acumulativo, a cobrar con sueldo de Agosto, y seguir negociando cuando se conozcan los índices de inflación del Indec del mes de Agosto o sea a mediados de Septiembre. Siempre con un techo del 15 %. Desde esta última oferta no fue convocada la Mesa de Negociación Salarial Universitaria”.

A su vez, indicó que “permanentemente se estuvieron realizando acciones con el fin de no entorpecer el normal funcionamiento de la Universidad Pública y Gratuita, no entorpecer a los estudiantes que asisten a la Universidades y a su vez hacer sentir los reclamos no sólo desde el punto de vista salarial, sino también el presupuestario para las Universidades, llegando con este tipo de acciones a realizar una reunión con el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional, Consejo integrado por todos los Rectores de las 57 Universidades Nacionales) por iniciativa tanto de parte de los trabajadores como de la parte empleadora”. En ese sentido, “rectores y Federaciones Gremiales concluyeron en los siguientes puntos acerca de la situación universitaria: Solución urgente a la paritaria salarial docente y no docente; envío de partidas dentro del presente presupuesto, para infraestructura nueva ya comprometida y reparación de lo ya existente; Subejecución presupuestaria planteando la necesidad de partidas para gasto de funcionamiento, desde el gobierno nacional prometieron hace 2 meses el envío, cosa que todavía no sucedió y solicitando que no ocurra lo mismo que ya pasó en el 2016 y 2017 donde se subejecutaron 700 y 738 millones de pesos respectivamente. También declaramos el estado de alerta y movilización hasta mediados de Septiembre, con acampe frente al Congreso Nacional, cuando se trate el Presupuesto nacional 2019. Y por último resaltamos el impacto negativo por la no actualización salarial que lleva al des financiamiento de las Obras Sociales Universitarias”.

Mozzi también informó que “tanto las Federaciones gremiales universitarias como autoridades del CIN, elevamos notas al Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finochiaro, con el fin de que se tomen medidas políticas y económicas pertinentes para dar solución a la situación actual de la Universidad Pública y además sin fecha definida aun planificar acciones conjuntas entre Autoridades universitarias, Docentes, No Docentes y Alumnos”.

Además, reveló que el jueves pasado llevaron el reclamo con todos sus ítems a la Cámara de Diputados de la Nación, donde fueron recibidos por los Diputados Roberto Salvareza, Araceli Ferreyra, Romina Del Pla, Daniel Filmus, Laura Alonso, Axel Kicilof y Agustín Rossi, obteniendo total solidaridad respecto a nuestros reclamos.

“En caso que el gobierno Nacional no nos convoque a nueva reunión Paritaria salarial, desde el Frente Gremial Universitario nos autoconvocaremos a una nueva reunión para el día 24 agosto y definir los pasos a seguir”, concluyó el Ing. Ricardo Mozzi, Paritario Nacional Titular Fagdut-UTN.