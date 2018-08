Buscan reglamentar el subsidio para desempleados

A principios de mes, el Concejo Deliberante aprobó una propuesta del Ejecutivo municipal para brindar a todos los desempleados un subsidio municipal teniendo en cuenta los últimos despidos en varias empresas radicadas en la ciudad.

Esta nueva ayuda social será un aporte mensual a cargo del Estado municipal e incorporará a todos los beneficiarios del Plan “Haciendo Futuro”, ex Argentina Trabaja. Se denomina “Fondo Municipal Especial de Ayuda para el Fomento al Empleo” y para asumir el pago de este fondo, el Ejecutivo municipal destinará parte de los recursos de Rentas Generales.

El objetivo primario del beneficio es el de implementar un complemento dinerario, a modo de subsidio no reintegrable, a todos los integrantes del programa.

Por estos días el Ejecutivo municipal se encuentra terminando de elaborar la reglamentación que terminará de definir cómo funcionará esta ayuda social y, principalmente, cuál será el monto a percibir.

Técnicamente, y según lo establecido por ordenanza, los destinatarios del mencionado fondo serán los beneficiarios del Programa `Haciendo Futuro´; personas que estén inscriptas en el Programa de `Transición al Salario Social Complementario´ del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y persona en situación de desempleo que deberá tener residencia efectiva y permanente dentro del Partido de Zárate, con una antigüedad en la residencia no menor a cinco años anterior inmediato desde que se produjo el desempleo y otros factores que se pudieran establecer por vía reglamentaria.

Este es otro de los puntos que analiza el municipio en función que el reglamento sea más preciso respecto a quienes serán los destinatarios de la ayuda social.

Se estima que en las próximas semanas se haga público el reglamento y a partir de allí comience a efectivizarse el subsidio municipal para desempleados.

EL COES NO SE REUNE MAS

A mediados de marzo del año 2016, y a través del impulso municipal y con un amplio consenso de gremios y luego de los propios concejales, se aprobó por ordenanza la creación de un Consejo Económico y Social (COES). La situación en aquel momento era similar a la actual, aunque con despidos en Carboclor y en Lanxess.

La idea era que este Consejo funcione como una entidad que analice la realidad económica, el empleo y su impacto en el distrito. Además se convocó a una decena de entidades pero solamente se lograron llevar a cabo dos reuniones a lo largo del “tormentoso” 2016. Y cuando iba a realizarse el tercer encuentro, el 14 de septiembre de ese año, un grupo de vecinos ingresó al Palacio Municipal en virtud de reclamar mayor seguridad.

Solamente el COES tiene en su haber dos acciones que en virtud de los últimos tres años parece insuficiente, el decreto de la Emergencia Laboral y el otorgamiento de un subsidio a trabajadores; ambas fueron decisiones que se dieron en su seno.

No obstante parece ser una entidad “presente” en las memorias de funcionarios municipales y de sus integrantes, pertenecientes a gremios y otros organismos. De hecho durante todo el año pasado se anunciaro reuniones del COES pero nada ocurrió. Por lo tanto en septiembre serán dos años que esta entidad no mantiene encuentros pese que la realidad laboral y social del Partido de Zárate fue empeorando.

En realidad, se desconocen cifras oficiales y certeras sobre el desempleo, la marginalidad, la pobreza, el poder adquisitivo y la matriz productiva local..

Luego del acampe en la rotonda, de julio y agosto del año pasado, funcionarios anunciaron convocar a una nueva reunión con carácter “urgente” del Consejo Económico y Social para que evalúe la actual situación y se generen herramientas de contención.