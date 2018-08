“Barquito de Papel” cumple 25 años

“Soñamos el comienzo, construimos el camino y navegamos la aventura tripulando entre mareas de aprendizaje y amor. El viaje más maravilloso que la infancia nos ofrecía”, es la frase que eligieron los directivos del Jardín de Infantes “Barquito de Papel” para expresar su emoción en el 25º aniversario de la institución que tiene su sede en Villa Fox.

Es por ello que hoy, desde las 18 horas, se realizará el acto protocolar y los festejos; por este motivo es que hacen extensiva la invitación a ex alumnos, ex docentes y ex directivos de la entidad, para que se acerquen y rememoren la importante historia de este jardín local. El Forum Cultural está ubicado en Pellegrini 1051.